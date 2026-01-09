Son Mühür - Dün yurt genelinde gün boyu etkili olan şiddetli fırtına can kayıplarına yol açtı. Aydın’da denize düşen bir iskele işçisi, Aksaray’da uçan çatı parçalarının çarpması sonucu bir kadın ve Bursa’da yıkılan duvarın altında kalan bir genç yaşamını yitirdi.

Kar yağışı 3 gün sürecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul’da pazar günü karla karışık yağmurun etkili olacağını, pazartesi kar yağışının şiddetleneceğini ve salı günü ise hafif karın devam edeceğini açıkladı.

AKOM’un duyurusunda şu ifadeler yer aldı: “Bu akşam etkisini yeniden artırması beklenen lodos (güney-batı) yönlü rüzgarın, cumartesi akşam saatlerinden (20.00) itibaren kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına (60–90 km/s) şeklinde esmesi; beraberinde sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanması bekleniyor.” Pazartesi yoğun kar geliyor Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, İstanbul’da beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmesinde, "Gece saatlerinden sonra lodosla esen rüzgar başlıyor. Gece saatlerinden sonra şiddetini artıracak ama dünkü gibi değil. Özellikle cumartesi günü öğleden sonra kuvvetlenmiş olacak. Pazar gece saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde kar yağışına dönmeye başlayacak. Özellikle pazartesi sabah ve öğle saatlerine doğru İstanbul'da kar yağışını görüyor olacağız. Kar yağışı şu an için etkili ve yoğun gözüküyor. Özellikle öğle saatlerinde daha da kuvvetlenmiş gözüküyor, çarşamba günü etkisini kaybedecek." ifadelerini kullandı.