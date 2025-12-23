Son Mühür- Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğle birlikte Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nde önemli bir değişikliğe gidildi.

Yapılan düzenleme kapsamında, tüketici işlemlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda hakem heyetlerinin görev alanını belirleyen parasal sınırlar artırıldı.

Yeni parasal sınır 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek

Yayımlanan tebliğe göre, il ve ilçe tüketici hakem heyetlerinin bakmakla görevli olduğu uyuşmazlıklarda üst parasal sınır 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 186 bin TL olarak belirlendi.

Buna göre, bu tutarın altında kalan tüketici uyuşmazlıkları için başvurular, il veya ilçe tüketici hakem heyetlerine yapılabilecek.

Parasal sınırda yüzde 25,49 oranında artış yapıldı

Yeni belirlenen 186 bin TL’lik limit, önceki yıla göre yüzde 25,49 oranında bir artış anlamına geliyor. Bu artışla birlikte, daha fazla sayıda tüketici uyuşmazlığının mahkemeye taşınmadan, hakem heyetleri aracılığıyla çözüme kavuşturulması hedefleniyor.

186 bin TL’yi aşan uyuşmazlıklar mahkemeye taşınacak

Düzenlemeye göre, konu değeri 186 bin TL’nin üzerinde olan uyuşmazlıklarda ise yetki, İl Tüketici Mahkemeleri’ne ait olacak.

Bu kapsamda, belirlenen parasal sınırın üzerindeki başvurular için tüketicilerin doğrudan mahkemeye gitmesi gerekecek.

Amaç: Tüketici başvurularında etkin ve hızlı çözüm

Yapılan güncellemenin, artan enflasyon ve piyasa koşulları dikkate alınarak hazırlandığı belirtilirken, düzenlemenin tüketici başvurularında daha etkin, hızlı ve erişilebilir bir çözüm mekanizması oluşturmayı amaçladığı ifade ediliyor.

