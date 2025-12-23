Son Mühür- Türkiye günlerdir medya, iş, sanat ve spor dünyasının tanınmış isimlerinin de içinde yer aldığı uyuşturucu soruşturmasını konuşuyor.

Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un ve aralarında haber spikeri Ela Rümeysa Cebeci'nin de bulunduğu isimlere yöneltilen suçlamalar arasında uyuşturucu madde kullanmak, satın almak, bulundurmak ve kullanımına yer/imkan sağlamak, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak/yönetmek de yer alıyor.

Ela Rümeysa Cebeci'yle olan telefon mesajlarıyla Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın da ifadeye çağırıldığı soruşturmada şu ana kadar 11 kişinin tutuklandığı belirtiliyor.

Sercan Yaşar'a ısrarla sorulan soru...



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın başlangıcında itirafçı olduğu öne sürülen Sercan Yaşar'a sorulan bir isme dikkat çeken gazeteci İhsan Yalçın, ''MASK'' olarak kodlanan bir ismi gündeme taşıdı.

''Uyuşturucu operasyonunda gözler ünlü isimlere çevrilmişken, dosyanın derinliklerinde dikkat çeken tek bir kelime var: MASK.'' hatırlatmasında bulunan Yalçın,

''Soruşturmanın kilit ismi Sercan Yaşar, ilk iki ifadesinde hiçbir isim vermedi; ancak soruşturma savcısının bu ifadelerde ısrarla tek bir kişiyi sorduğu öğrenildi.

Sorulan isim MASK.

Bir lakap mı, bir kod adı mı, yoksa dosyanın kilidini açabilecek kritik bir figür mü?'' diye sordu.



MASK sıradan bir detay gibi durmuyor...



Özlem Gürses'in yayınına konuk olan İhsan Yalçın,

''MASK, soruşturma açısından sıradan bir detay gibi durmuyor.

Sercan Yaşar son ifadesinde savcının yanında saatlerce kaldı.

Sonra da etkin pişmanlıktan yararlanarak cezaevinden tahliye edildi.

Akıllara gelen soru şu: Sercan Yaşar bu son ifadede MASK’la ilgili konuştu mu?

MASK'ın kimliğine dair net bir bilgi yok; fakat bu isim, uyuşturucu hattının merkezinde olabileceği değerlendirilen bir figüre işaret ediyor.

Ünlülere uyuşturucu temin eden biri olarak tarif ediliyor.

Peki MASK ortaya çıkarsa kimler görünür hale gelecek?

Ben de çok merak ediyorum. MASK yakalandı mı?

Bunu da ilerleyen günlerde göreceğiz. '' hatırlatmasında bulundu.