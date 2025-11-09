Son Mühür- İsrail'le girdiği 12 günlük savaştan yıpranarak çıkan İran bugünlerde genç bir adamın ölümü nedeniyle gergin günler geçiriyor.

Hükümete yakın haber siteleri, 20'li yaşlarındaki Omid Sarlak'ın cumartesi günü batı İran'da arabasında, kafasından vurulmuş halde ve ellerinde barut izleriyle bulunduğunu bildirdi. İran polisi, Sarlak'ın "intihar ederek öldüğünü" açıkladı.

Ancak hükümet karşıtı medya ve aktivistler, ölümünün hükümete karşı kamuoyunda tepki göstermesinin hemen ardından gerçekleşmesinin, onun görüşleri nedeniyle mi öldürüldüğü konusunda şüpheleri artırdığını söylüyor.

Hamaney'in fotoğrafını yakmıştı...



Sarlak'ın cesedinin bulunmasından saatler önce sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, İran İslam Cumhuriyeti lideri Ali Hamaney'in fotoğrafını yaktığı görülüyordu.

Hamaney yönetimine tepki gösterenlerin sahip çıktığı Omid Sarlak'ın cenazesine katılan yüzlerce kişi, "Diktatöre ölüm" ve "Hamaney'e ölüm" gibi sloganlar atarak gösteri yapmıştı.

Cenaze töreninin ardından Hamaney'in fotoğraflarının yakıldığı videolar internette hızla yayılmaya başlandı.

Sarlak'ın babası, oğlunun öldürüldüğü yerde "Şampiyonumu burada öldürdüler" dediği iddia edilen ve yaygın olarak paylaşılan bir videonun yayınlanmasının ardından şüpheler artmıştı.

