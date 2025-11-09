Son Mühür- ABD'de 14 kişinin ölümüyle sonuçlanan kargo uçağı kazası sonrası Federal Havaclık Dairesi harekete geçti.

Kazayla ilgili soruşturma tamamlanana kadar MD-11 uçaklarının uçuşu yasaklandı.

UPS ve FedEx, uçak üreticisi Boeing'in tavsiyesi üzerine 50'den fazla McDonnell Douglas MD-11 kargo uçağından oluşan birleşik filolarını yere indirdiklerini söyledi.

FAA, acil uçuşa elverişlilik direktifinin Salı günü Louisville'de kalkış sırasında sol motorun uçaktan ayrılmasıyla meydana gelen kazadan kaynaklandığını belirtti. Ayrılmanın nedeni araştırılıyor.



Filonun yüzde 9'u MD-11 uçakları...



UPS, filosunun yaklaşık yüzde 9'unu oluşturan 26 adet MD-11 uçağını yere indirerek direktife uyduğunu açıkladı.

Boeing Cumartesi günü FAA emrini desteklediğini söyledi.

700 uçağından 28'ini hizmette bulunduran FedEx, aksaklıkları en aza indirmek için "acil durum planlarını derhal uygulamaya koyduğunu" söyledi.

Boeing, 1997 yılında McDonnell Douglas ile birleşerek MD-11 programını satın almıştı.

Yetkililer, FAA'in uçakların hizmete devam etmesine izin vermeden önce kapsamlı motor muayeneleri talep edeceğini belirtti. FAA emri, muayenelerden sonra gerekli tüm onarımların yapılmasını gerektiriyor.



Ne olmuştu?



UPS'e ait 3 motorlu kargo uçağı kalkıştan hemen sonra motorlarından birinin kopması nedeniyle Louisville havaalanında düşmüştü.

Kazada uçak mürettebatı ve çarptığı yerde bulunan toplam 14 kişi hayatını kaybetmişti.

ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu sözcüsü, kurumun soruşturmakta olduğu kazayla ilgili henüz bir sonuca varmadığını duyurdu.

