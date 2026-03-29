İsrail basınına yansıyan bilgilere göre, ülkenin farklı noktalarına eş zamanlı füze saldırıları düzenlendi. Saldırıların hedefinde Dimona, Beerşeba ve Tel Aviv yer aldı. Güvenlik kaynakları, saldırıların koordineli şekilde gerçekleştirildiğine dikkat çekti.

Kimya fabrikası vuruldu

Saldırılarda en dikkat çeken nokta, Beerşeba kentinde bir kimya tesisinin isabet alması oldu. Vurulan fabrikanın stratejik öneme sahip olduğu belirtilirken, olayın ardından bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.

Bir kişi yaralandı

Yetkililer tarafından yapılan ilk açıklamalarda, saldırı sonucu bir kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Yaralının sağlık durumuna ilişkin detay verilmezken, ekiplerin bölgede çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Bölgeye girişler sınırlandırıldı

Saldırının ardından güvenlik güçleri, kimyasal risk ihtimaline karşı fabrikanın bulunduğu çevrede geniş çaplı önlem aldı. Vatandaşlara bölgeye yaklaşmamaları yönünde uyarılar yapıldı.

Gerilim tırmanıyor

Uzmanlar, eş zamanlı gerçekleştirilen saldırıların bölgedeki gerilimi daha da artırabileceğine dikkat çekiyor. İsrail’de kritik altyapıların hedef alınması, güvenlik endişelerini yeniden gündeme taşıdı.

