ABD ile İran arasında uzun süredir devam eden gerilim ve diplomatik temaslar, 28 Şubat sabahı İsrail’in ABD ile birlikte İran’a yönelik saldırısıyla yeni bir aşamaya taşındı. Taraflar günlerdir karşılıklı operasyonlarını sürdürüyor. Sabaha karşı Tahran’da art arda patlama sesleri duyulurken, İsrail savaş uçakları Lübnan’a yoğun hava saldırıları düzenledi. İran medyası ise dün akşam bir ABD savaş gemisinin vurulduğunu iddia etti.

Bilanço günden güne artıyor

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının 1332'ye yükseldiğini bildirdi. Açıklamada, ABD ile İsrail saldırılarında 105 sivil tesis ve merkezin hasar gördüğü belirtildi. Savaşın başlangıcından bu yana 636 noktaya saldırı düzenlendiği kaydedilen açıklamada, “Saldırılarda 14 sağlık merkezi hasar gördü. Hayatını kaybedenlerin sayısı 1332'ye yükseldi” ifadeleri kullanıldı. Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da İsrail’in Lübnan’a saldırılarıyla ilgili bilgi verildi. Açıklamada, İsrail'in 2 Mart Pazartesi sabahından bugüne kadar düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 123’e, yaralı sayısının ise 683'e yükseldiği belirtildi.