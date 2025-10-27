Son Mühür- ABD Donanması'na ait bir MH-60R Sea Hawk helikopteri ve bir F/A-18F Super Hornet savaş uçağı, 26 Ekim'de Güney Çin Denizi'nde USS Nimitz uçak gemisinden rutin operasyonlar sırasında havalanırken, yaklaşık 30 dakika arayla denize düştü.

İlk kazada yaklaşık 50 milyon dolar değerindeki MH-60R Sea Hawk helikopterinin denize düşmesinin ardından yerel saatle 15.15'te bu kez yaklaşık 100 milyon dolar F/A-18F Super Hornet uçağının da aynı şekilde denize düştüğü belirtiliyor.



ABD medyası olayda toplam beş mürettebat (helikopterde 3, uçakta 2 kişi) kurtarıldı ve durumlarının iyi olduğunu duyurdu.

Pentagon soruşturma başlattı...



ABD Pasifik Filosu'ndan yapılan açıklamada olayla ilgili soruşturma başlattığını ve uçak gemisinin görevine devam ettiği bildirildi.

Savunma sanayi araştırmacısı Anıl Şahin yaşanan gelişmeleri, ''Çok tuhaf'' sözleriyle değerlendirdi.