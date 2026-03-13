Konya'nın Seydişehir ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, kente uyuşturucu madde getirileceği ve satış yapılacağı yönünde bilgi aldı.

Gelen ihbarı değerlendiren ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin Dudu Nantu ile babası Kasap D. olduğunu belirledi. Polis ekipleri, şüphelilerin Sofuhane Mahallesi'nde bulunan adreslerini takibe aldı.

Ev ve araçta arama yapıldı

Elde edilen bilgiler doğrultusunda harekete geçen ekipler, baba ve kızının yaşadığı adrese operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında evde ve şüphelilere ait araçta arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada ekipler, dikkat çeken bir yöntemle gizlenmiş uyuşturucu maddeye ulaştı.

Uyuşturucu 1 aylık bebeğin bezinde bulundu

Polis ekipleri, araçta yaptıkları aramada Dudu Nantu’nun 1 aylık bebeğinin bezine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayın ardından anne ve baba gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Anne tutuklandı, baba serbest bırakıldı

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Dudu Nantu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Babası Kasap D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.