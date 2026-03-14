Son Mühür- İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, İran’dan ateşlendiği öne sürülen ve Türk hava sahasının 4 Mart’tan bu yana üçüncü kez ihlal edildiği iddia edilen balistik füze tartışmaları sürerken sosyal medya hesabından Türkçe bir mesaj yayımladı.

Türkçe paylaşım dikkat çekti

Abbas Araghchi, X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda Türkiye’ye yönelik teşekkür mesajı verdi. Ramazan ayına atıfta bulunan Araghchi, Türk halkının İran’a yönelik dayanışmasının kendileri için önemli bir moral kaynağı olduğunu ifade etti.

“Dayanışma büyük güç veriyor”

Araghchi mesajında, Ramazan günlerinde Türk milletinin İran halkı için ettiği duaların ve gösterdiği desteğin kendileri açısından değerli olduğunu belirtti. İran’ın egemenliğini ve vatandaşlarının güvenliğini koruma konusunda kararlılıkla hareket etmeyi sürdüreceğini vurgulayan Araghchi, adalet ve barışın üstün geleceğine inandıklarını dile getirdi.

Türkiye’ye teşekkür mesajı

Paylaşımının sonunda Türkiye’ye teşekkür eden Araghchi, Türk halkının gösterdiği destek ve iyi dilekler için minnettarlık duyduklarını ifade etti. Mesajın, İran’dan fırlatıldığı öne sürülen balistik füze nedeniyle Türk hava sahasının ihlal edildiği yönündeki tartışmaların sürdüğü bir dönemde yapılması dikkat çekti.