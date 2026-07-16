Son Mühür- 2022'den bu yana devam eden Rusya-Ukrayna savaşında ibrenin ilk kez lehine döndüğü süreçte Ukrayna'da başbakanlık koltuğu el değiştirdi.

Zelenskiy, Denys Shmyhal'dan boşalan başbakanlık koltuğu için tercihini Sergii Koretskyi'den yana kullandı.

Ukrayna parlamentosu, Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy tarafından açıklanan daha geniş kapsamlı bir hükümet değişikliğinde atanan üçüncü savaş dönemi hükümet başkanı olarak üst düzey enerji yöneticisi Sergii Koretskyi'yi ülkenin yeni başbakanı olarak onayladı.



Sergii Koretskyi kimdir?



Eğitimini mühendis ve ekonomist olarak tamamlayan 48 yaşındaki Koretskyi'nin daha öncesine ait devlet tecrübesi bulunmuyor.

Petrol üretimi ve rafineri, enerji perakendeciliği, toptan yönetim ve uluslararası finansman alanlarında 20 yılı aşkın deneyime sahip olan Koretskyi, uluslararası arenada kıdemli bir enerji yöneticisi olarak biliniyordu.

Naftogaz'ın CEO'suydu...



Mayıs 2025'ten beri Ukrayna'nın en büyük devlet şirketlerinden biri olan, Ukrayna'nın doğalgaz üretiminin, ithalatının ve tedarikinin büyük bir bölümünü yürüten petrol ve doğalgaz devi Naftogaz'ın CEO'su olarak görev yapan Koretskyi,

Bundan önce, Ukrayna'nın en büyük petrol şirketi ve Naftogaz grubunun bir parçası olan Ukrnafta'nın başında bulunuyordu.

