Irak’ın güneyindeki Basra vilayetinde bulunan Zübeyir ilçesindeki bir petrol sahasında depo patlaması meydana geldi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, patlamada 1 kişi yaşamını yitirirken, 7 kişi yaralandı. Olayın ardından sahada büyük bir yangın çıktı ve durum çevredeki vatandaşlarda paniğe yol açtı.

Sahada güvenlik önlemleri arttırıldı

Basra Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Basra Petrol Şirketi’ne bağlı itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevlerin kontrol altına alındığı ve çevredeki evlere sıçramasının önlendiği bildirildi.

Yaralıların olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldığı ve durumlarının kontrol altında olduğu öğrenildi.

Yetkililer, patlamanın nedeninin araştırıldığını ve sahada güvenlik önlemlerinin artırıldığını açıkladı. Patlama, bölgede petrol sahalarının güvenliği ve çalışanların güvenliği konusundaki endişeleri yeniden gündeme taşıdı.