Son Mühür- Putin’in “stratejik denge unsuru” olarak tanımladığı Burevestnik, küçük bir nükleer reaktörle çalışan jet motoruna sahip. Bu sayede, klasik yakıta gerek duymadan teorik olarak “neredeyse sınırsız menzile” ulaşabiliyor.

Rus kaynaklar, füzenin beklenmedik rotalardan ilerleyerek rakiplerin savunma sistemlerini aşmak üzere tasarlandığını iddia ediyor.

Uzman görüşleri

Uluslararası savunma analistleri, nükleer tahrikli seyir füzesi fikrinin fiziksel olarak mümkün olduğunu, ancak reaktörün güvenli çalışması, ısı yönetimi ve radyasyon sızıntısı gibi kritik sorunlar nedeniyle son derece riskli olduğunu vurguluyor.

Geçmiş testlerde yaşanan kazalar, özellikle 2019’daki Nyonoksa olayı, programın güvenilirliği konusunda soru işaretleri yaratmıştı.

Radyasyon faktörü ve “vurulamazlık” tartışması

Füzenin teorik “yenilmezliği” tartışılırken, analistler şu noktaya dikkat çekiyor:

Eğer motor gerçekten nükleer reaktörle çalışıyorsa, vurulması ya da havada imha edilmesi durumunda ciddi bir radyasyon sızıntısı riski doğabilir.

Bu durum, füzenin yok edilmesini caydırıcı bir etki yaratabilir — çünkü çevresel ve insani bedel çok yüksek olur. Ancak uzmanlara göre bu, silahı mutlak anlamda “vurulamaz” kılmaz; zira aynı radyolojik risk, onu kullanan taraf için de politik ve diplomatik yük yaratabilir.

Stratejik yansımalar

Burevestnik testinin, Rusya’nın yeni nesil caydırıcılık konseptini pekiştirme hamlesi olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlar, bu gelişmenin yalnızca ABD ile değil, Avrupa güvenliği açısından da yeni bir tartışma başlatacağı görüşünde:

“Sınırsız menzil kavramı yalnızca teknik değil, psikolojik bir mesaj: ‘Hiçbir yer güvende değil’ demek.”

Editöryal not

Bu haber, Rusya’nın resmi açıklamalarına dayanmaktadır. Şu ana kadar bağımsız radar veya uydu doğrulaması yayımlanmamıştır. Sonmuhur.com editöryal ilkeleri gereği, iddialar teyit edilene kadar gelişme ‘Rusya açıkladı’ biçiminde aktarılmaktadır.