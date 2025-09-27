Iphone 17 Diye Satın Aldı, Kutunun Içinden Bakın Ne Çıktı!

Son Mühür - Birleşik Arap Emirlikleri’nin El-Ayn kentinde yaşayan Ahmed Saeed, iPhone 17 almak isterken büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Perşembe akşamı gittiği bir telefon mağazasından, tamamen orijinal görünümlü ve mühürlü kutuda iPhone 17 satın aldığını sanan Saeed, eve dönüp ailesiyle birlikte kutuyu açtığında telefon yerine içi küçük taşlarla dolu bir kutu buldu.

Kutunun ağırlığı ve dış görünümü, gerçek bir Apple paketinden ayırt edilemeyecek kadar benziyordu. Hayal kırıklığı yaşayan Saeed hemen mağazaya geri dönünce, satıcı kutunun içindekileri görünce şaşkına uğradı. Yapılan incelemede ürünün resmi Apple bayisi ya da yetkili distribütörden alınmadığı ortaya çıktı. Satıcı, kendisinin de dolandırıldığını ve müşterilerin genellikle kutuyu mağazada açtığını söyledi. Olay sonrası Saeed ödediği parayı geri aldı ve tüketicileri şu sözlerle uyardı: “Kutuyu mutlaka mağazada açıp kontrol edin. Benim başıma gelen, herkesin başına gelebilir.”