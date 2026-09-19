Son Mühür - Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybeden eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun dosyası yeniden hareketlendi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derinleştirilerek sürdürülen soruşturma kapsamında tespit edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla düğmeye basıldı.

İstanbul ve Tekirdağ'da eş zamanlı baskınlar

Soruşturma makamlarının elde ettiği yeni delil ve tespitlerin ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Şüphelilerin adreslerinin belirlenmesi üzerine İstanbul ve Tekirdağ illerinde daha önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde detaylı aramalar yapıldı

Jandarma ekipleri tarafından baskın yapılan adreslerde geniş çaplı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Dosyaya ilişkin dijital materyaller ve belgeler mercek altına alınırken, operasyon kapsamında yakalanan şüpheliler hakkında arama, el koyma ve yakalama prosedürleri eksiksiz uygulandı.

İşte gözaltına alınan yeni isimler

Kozinoğlu'nun ölümü öncesinde cezaevine çağrılan ve değiştirildiği öne sürülen ambulansın şoförü de dahil olmak üzere operasyon kapsamında 4 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin kimlikleri şu şekilde açıklandı:

Osman Arslan (Eski gazeteci)

Süleyman Kaba (Ambulans şoförü)

Ömer Vatan (Dönemin cezaevi müdürü)

Kazım Beyke (Dönemin vardiya amiri)

Soruşturma derinleşerek devam ediyor

Gözaltına alınan 4 şüpheli, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Soruşturmayı yürüten ekiplerin elde edilen yeni bilgiler ve şüphelilerin vereceği ifadeler doğrultusunda adli süreci titizlikle sürdürdüğü bildirildi.