Son Mühür- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’da düzenlenen düğün töreninde CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Yiğit Acar ile Tuğçe Doğan’ın nikâh şahitliğini yaptı. Büyükada'daki nikah törenine bir süredir araları bozuk olduğu iddiaları gündeme gelen Gürsel Tekin, törene Kılıçdaroğlu'yla birlikte geldi. Törende Kılıçdaroğlu, Gürsel Tekin, Faik Öztrak, Mahir Polat aynı masada oturdu.

Mahkeme tedbir kararını kaldırmıştı...

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na ilişkin daha önce verdiği ihtiyati tedbir kararını kaldırmasının ardından Gürsel Tekin ve geçici heyetin görevi sona ermişti.

Tekin'in, mahkeme kararıyla geldiği görevin mahkeme kararıyla sona ermesinin ardından, ''CHP İstanbul İl Başkanı'' unvanıyla görevine devam etmekte kararlı olduğu görüldü.

Ancak, Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanı olarak göreve devam etmesi çok da kolay görünmüyor.

Genel Merkez Tekin'e mesafeli...



CHP Genel Merkezi'nde mahkeme kararıyla görevi sona eren Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine yeniden atanmasına soğuk bakan Cemal Canpolat ve Gamze İlgezdi'nin Tekin'i denklem dışına çıkartmak için harekete geçtiği konuşuluyor.

'Sahte figüran' tartışmaları sonrası Gürsel Tekin'in yerine CHP Kağıthane eski ilçe başkanı Mehmet Ali Yüksel'in getirileceği iddiaları gündem olmuş, Tekin göreve yargı kararıyla geldiği için adım atılamamıştı.

Ancak, bu hafta perşembe günü gerçekleştirilecek MYK'da İstanbul il başkanlığı için Gürsel Tekin yerine yeni bir isim atanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Sarıyar ve Yüksel'in ismi öne çıktı...



Son Mühür Ankara Temsilcisi Dilek Atsever Yüzer, Tekin'in yerine gelmesi beklenen iki adayın öne çıktığına dikkat çekti.

CHP İstanbul Gençlik Kolları eski başkanlarından Selçuk Sarıyar ve adı daha önce de başlkanlık için geçen Mehmet Ali Yüksel isimlerinden biri, Tekin'in ardından koltuğun yeni sahibi olmaya en yakın konudaki adaylar olarak görülüyor.