Türkiye-Irak ham petrol boru hattının yeniden açılmasına ilişkin açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, “Petrol akışının yeniden başlaması, AKP’nin son 10 yılda bu boru hattındaki karanlık petrol ticaretinin faturasını ortadan kaldırmıyor. AKP’nin karanlık petrol ticaretinin Türkiye’ye faturası 3 milyar dolar” dedi.

Irak-Türkiye petrol boru hattından petrol akışı, Mart 2023’te uluslararası tahkim kararı nedeniyle durmuştu. Tahkim kararı, Türkiye'nin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) yapılan Tahkim kararı, Türkiye'nin IKBY'den yapılan petrol ihracatına izin vermesinin Irak merkezi yönetiminin onayı olmadan yapıldığı gerekçesiyle alınmıştı.

IKBY’den petrol ihracatı 2,5 yıl sonra yeniden başladı

IKBY’deki petrol sahalarından 2,5 yıl aradan sonra ihracat yeniden başlatıldı. Uzun süredir durdurulan ihracat, Paris'teki tahkim mahkemesinin Mart 2023 kararının ardından yeniden devreye alındı.

Erbil merkezli Rûdaw’ın haberine göre Fişhabur petrol sahasında IKBY heyeti, Irak merkezi hükümeti ve petrol şirketlerinin katılımıyla ihracat süreci yeniden yürütüldü. Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, IKBY’deki sahalardan üretilen petrolün Irak-Türkiye boru hattı üzerinden ihraç edileceğini belirtti. Yeniden başlayan ihracatın ilk aşamasında günlük 190 bin varil petrol ihraç edileceği bildirildi. Petrolün Ceyhan limanına ulaşmasının 24 ila 48 saat süreceği öngörülüyor.

Yavuzyılmaz: AK Parti’nin karanlık petrol ticaretinin faturasını ortadan kaldırmıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Mart 2023 yılında uluslararası tahkim kararı nedeniyle durdurulan Irak-Türkiye petrol boru hattından petrol akışının yeniden başlamasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

AK Parti’nin 10 yıl boyunca merkezi hükümetten izin almadan alığı petrolün Türkiye’ye faturasının 3 milyar dolar olduğunu belirten Yavuzyılmaz, “AKP’nin karanlık petrol ticaretinin Türkiye’ye faturası Zarar 3 Milyar Dolar! Birkaç gün içinde, uluslararası anlaşmalara uygun olarak Irak-Türkiye ham petrol boru hattı yeniden açılıyor. Irak Merkezi Hükümeti, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), petrol şirketleri anlaşmış durumda. AKP hükümeti de bu anlaşmaya, Türkiye’nin menfaatleri doğrultusunda, uluslararası hukuk çerçevesinde uymalıdır. Ancak petrol akışının yeniden başlaması, AKP’nin son 10 yılda bu boru hattındaki karanlık petrol ticaretinin faturasını ortadan kaldırmıyor” ifadelerini kullandı.

Toplam zararın güncel kurla 125 milyar liraya tekâbül ettiğini belirten Yavuzyılmaz, AK Parti’nin, Irak Merkezi Hükümetinin onayı olmaksızın, Irak-Türkiye ham petrol boru hattından uluslararası anlaşmalara aykırı olarak yıllarca petrol taşıdığına dikkat çekti.

“1 milyar doların üzerinde bir para buharlaştı”

Petrol taşıma ücretlerinin, BOTAŞ’a bağlı bir şirkete bağlı Jersey adasındaki başka bir şirkete, Turkish Energy Company’nin gizlilik unsuru taşıyan hesaplarına aktarıldığını açıklayan Yavuzyılmaz, şunları kaydetti:

“Sonuç Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nin 21 Mayıs 2014-30 Eylül 2018 arasında boru hattında izinsiz petrol taşıması yaptığı için Türkiye’ye verdiği ceza: Net 1 Milyar 471 Milyon Dolar! 1 Ekim 2018-25 Mart 2023 arasında boru hattında yapılan usulsüzlüklerle ilgili ikinci bir Tahkim Davası devam ediyor. Bunlara ilave olarak, 1 milyar doların üzerinde bir paranın da Jersey Adası’nda buharlaştığını tespit ettik. Toplam zarar yaklaşık 3 Milyar Dolar! Güncel kurla 125 milyar lira! Biz iktidara gelir gelmez buharlaştırılan ve cezaya hükmedilen bu tutarları Cumhurbaşkanı ve ilgili AKP’li yöneticilerin mal varlıklarından tahsil edeceğiz! Kaynak: 13.02.2023 tarihli Uluslararası Tahkim Mahkemesi Nihai Kararı (İngilizce-Türkçe), Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Deloitte Resmi Petrol Raporları, BOTAŞ Sayıştay Raporları.”