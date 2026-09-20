Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde olan Ayser Çalık Ortaokulu’nda geçtiğimiz 15 Nisan’da yaşanan silahlı saldırı, eğitim camiasını ve kamuoyunu derinden sarsmıştı.

14 yaşındaki öğrenci İsa Aras Mersinli'nin babasına ait silahlarla gerçekleştirdiği saldırıda matematik öğretmeni Ayla Kara ile 9 öğrenci yaşamını yitirmiş, 15 öğrenci ise yaralanmıştı.

Okulun son durumu belli oldu?

Olayın ardından öğrencilerin yaşadığı travma ve velilerin talepleri üzerine Kahramanmaraş Valiliği okulu geçici olarak kapatmış, öğrencileri Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu’na nakletmişti. 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı’nda da kapalı kalan binanın bundan sonra nasıl kullanılacağı belli oldu.

Hayırsever ailenin onayı alındı

Valilik kararıyla birlikte 15 derslikli bina, bundan sonra Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak hizmet verecek.

Karar öncesinde okulun yapımını üstlenen hayırsever Çalık ailesi ile temasa geçildiği ve binanın idari kurum olarak kullanılması konusunda ailenin onayının alındığı bildirildi.

Taşınma hazırlıkları başladı, yeni okul yapılacak

Mevcut durumda bir anaokulunda hizmet veren Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün binaya taşınma sürecini başlattığı öğrenildi.

Diğer yandan, bölgedeki eğitim ihtiyacını karşılamak için aynı alanda yeni bir okul inşasının planlandığı belirtildi.

Yapılacak yeni okula "Ayser Çalık" isminin verilip verilmeyeceğinin ise ilerleyen süreçte kesinleşeceği öğrenildi.