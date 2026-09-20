İstanbul Büyükçekmece’ye bağlı Alkent 2000 Mahallesi’ndeki bir inşaat sahasında dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple toprak kayması meydana gelmişti.

Göçük yaşanmasıyla çevredeki diğer çalışanlar durumu hemen yetkililere bildirmişti. İhbarla birlikte olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekibi sevk edilerek arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.

İki işçi toprak altında kaldı

Toprak altında kalan 39 yaşındaki A.M. ve 28 yaşındaki B.M.’yi kurtarmak için ekipler zamana karşı mücadele etti.

Ekiplerin yoğun çabasıyla B.M. kısa sürede toprak altından yaralı olarak çıkarıldı ve göçük bölgesindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı.

Ancak diğer işçi A.M. için kötü haber geldi. Gece saat 01.00 sıralarında cansız bedenine ulaşılan A.M., otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürülmüştü.

İstanbul Valiliği olayın detaylarını paylaştı

Konuya ilişkin İstanbul Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamada; "19 Eylül Cumartesi günü saat 18.40 sıralarında Büyükçekmece İlçesi Alkent 2000 Mahallesi'nde bulunan bir inşaat alanında toprak kayması meydana gelmiştir.

Bölgeye sevk edilen ekipler, göçük altında kalan A.M. (39) ve B.M. (28) isimli inşaat çalışanları için arama kurtarma çalışmalarına başlamıştır.

Çalışmalar sonucu göçük altından çıkarılan B.M. isimli şahıs sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır.

Göçük altında bulunan A.M. isimli inşaat çalışanı ise kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Başlatılan soruşturma kapsamında inşaat firması sahibi Ö.T., şantiye şefi T.U. ve firma çalışanı N.Ş. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Sorumlular hakkında adli işlem başlatıldı

Yaşanan ölümlü iş kazasının ardından adli mercilerce geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Göçükte ihmali ya da sorumluluğu olduğu değerlendirilen firma sahibi Ö.T., şantiye şefi T.U. ve şantiyede görevli N.Ş. emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

Şüphelilerin polisteki sorgusu ve olayla ilgili tahkikat devam ediyor. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.