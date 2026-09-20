Son Mühür - Yürütme ve İdare Bölümü’nde yer alan 19 Eylül 2026 tarihli tezkereye göre, Cumhurbaşkanının yurt dışında bulunduğu dönemlerde uygulanan anayasal prosedür kapsamında Cumhurbaşkanlığına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekâlet edecek.

Göç İdaresi 3 bilişim personeli alacak

Resmî Gazete’nin ilan bölümünde İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığının Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav Duyurusu paylaşıldı. Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere sözlü ve uygulamalı sınav başarı sırasına göre 3 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

İlanda yer alan uzmanlık alanları ve ücret katsayıları şu şekilde belirlendi:

İş Zekâsı Uzmanı (1 Kişi): Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar.

Kıdemli NET Uzmanı (1 Kişi): Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar.

Ağ Uzmanı (1 Kişi): Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar. İki beraatin ardından gelen ceza... Dilek İmamoğlu’na, iktidara eleştiri yağmuru! İçeriği Görüntüle

Kurumun tavan ücretin altında sözleşme düzenleme ve ödeme yapma yetkisi bulunduğundan, belirtilen katsayılar kesin maaş tutarı anlamına gelmiyor.

Başvurular e-Devlet üzerinden alınacak

Adaylar başvurularını 28 Eylül 2026 ile 4 Ekim 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı aracılığıyla elektronik ortamda gerçekleştirecek. Şahsen veya posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecek ve her aday ilan edilen pozisyonlardan yalnızca birine başvurabilecek.

Sınav 26 Ekim’de Ankara’da

KPSS ve yabancı dil puanları dikkate alınarak yapılacak sıralamayla her unvan için ilan edilen kadronun en fazla 10 katı aday sınava çağrılacak. Sözlü ve uygulamalı sınav, 26 Ekim 2026 tarihinde Ankara’da Göç İdaresi Başkanlığı binasında yapılacak. Adayların başarılı sayılması için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekecek.

5 üniversite yönetmeliği ve diğer ilanlar

Günün sayısında ayrıca Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, İstanbul Beykent Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesine ait eğitim, öğretim, sınav veya uygulama ve araştırma merkezi yönetmelikleri yer aldı. İlan bölümünde ise yargı ilanları, artırma, eksiltme ve ihale ilanları, çeşitli ilanlar ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin günlük değerleri yayımlandı.