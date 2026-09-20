Süleymancılar grubuna yönelik yürütülen soruşturmada operasyonların kapsamı genişliyor. Yargı ve emniyet birimlerinin iş birliğiyle yürüttüğü son dalga operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 29 şüpheliye yönelik adreslere baskın yapıldı.

Soruşturmanın finansal boyutuna ilişkin alınan yargı kararı doğrultusunda, grupla bağlantılı olduğu 23 şirkete de kayyım atandı.

Kayıt dışı para akışı soruşturma dosyasında

Edinilen bilgilere göre, mali polisin ve denetim ekiplerinin aylar süren takibi sonucu grubun yurt içi ve yurt dışı finansal bağlantıları deşifre edildi.

Şüphelilerin, kaynağı belirsiz ve suçtan elde edildiği değerlendirilen paraları sistem içinde tutabilmek için kayıt dışı transfer yolları geliştirdikleri tespit edildi.

Dosyada, yurt dışı para trafiğini yöneten ve kara para aklama süreçlerini organize eden isimler bir bir yer aldı.

Yardım kolilerinden nakit para çıktı

Soruşturmadaki önemli bulgulardan biri ise sınır dışına yapılan sevkiyatlar oluşturdu. İnsani yardım görüntüsü altında yurt dışına gönderilen lojistik paketlerinin içerisine nakit para gizlendiği belirlendi.

Taşımacılık ve lojistik sektöründe hizmet veren bazı şirketlerin, bu yasa dışı para transferlerine aracılık ettiği ve kayıt dışı finans ağının parçası olarak kullanıldığı tespit edildi.

Seçim süreçlerine finansal müdahale şüphesi

Dosyada yer alan bir diğer kritik iddia ise soruşturmanın siyasi bağlantılarına ilişkin. Yapılan incelemelerde, söz konusu yapının Türkiye’deki seçim süreçlerini doğrudan veya dolaylı olarak etkilemeye yönelik adımlar attığı görüldü.

