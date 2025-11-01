Son Mühür / Merve Turan- Bir dönem “Aşk 101” dizisindeki rolüyle kitlelerin dikkatini çeken oyuncu İpek Filiz Yazıcı, son zamanlarda hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Güzel oyuncu, şarkıcı Ufuk Beydemir’le olan evliliğini tek celsede sonlandırmasının ardından şimdi de hastaneden yaptığı paylaşımla takipçilerini endişelendirdi.

Sosyal medyasından paylaştı

Tüm bu gelişmelerin gölgesinde İpek Filiz Yazıcı, sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla yeniden gündem oldu. Hastanede serum takılırken çekilen karesine “Kış havası…” notunu düşen genç oyuncunun paylaşımı, hayranlarını kısa sürede telaşlandırdı.

Kısa bir süre önce boşanmışlardı

İpek Filiz Yazıcı ile “Ay Tenli Kadın” şarkısıyla tanınan Ufuk Beydemir’in yolları 2020’de kesişmiş, ikili 2022 yılında İtalya’da romantik bir törenle dünya evine girmişti. Ancak masalsı başlayan birliktelik uzun ömürlü olmadı. Çift, geçtiğimiz günlerde anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

Boşanma sonrası ilk kez kameraların karşısına çıkan Yazıcı, konuyla ilgili sorulara kısa bir yanıt vererek özel hayatına dair polemiklere kapı kapattı:

“Bitmesi gerekiyordu, bitti. Çok da konuşacak bir şey yok.”