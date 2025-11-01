Son Mühür- Ünlü şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, savcılığa iletilen yeni tanık ifadeleri dosyanın içeriğine eklendi. İfadelerde, sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter’e yönelik çarpıcı iddialar yer aldı.

Bircan Dülger’in ifadesi

Sanatçının yakın arkadaşı Bircan Dülger’in beyanında, Tuğyan’ı “Ben yaptım ama çok pişmanım” sözleriyle suçladığı öne sürülmüştü. Dülger’in savcılığa verdiği ifade dosyada yer aldı ve iddia edilen bu sözler soruşturmayı yürüten mercilerin değerlendirmesine sunuldu.

Çağrı Kutlu’nun anlatımı: Tehditler ve iddialar

Sabah'ın haberine göre başka bir tanık olan Çağrı Kutlu’nun savcılığa verdiği ifade de dosyaya dahil edildi. Kutlu, Tuğyan ile ilişkisini ve gözlemlerini ayrıntılı şekilde aktardı. İfadesinde, Tuğyan’ın annesine defalarca “öldüreceğini” söylediğini, aralarında kumar ve maddi kaynaklı sıkıntılar bulunduğunu belirtti. Kutlu ayrıca Tuğyan’ın madde kullandığına ilişkin hem duyum hem de şahitlik yaşadığını ifade etti.

Olay gecesi ve çevresindekilerin tutumu

Kutlu’nun beyanına göre, olay gecesinde evde bulunan bazı kişiler korku nedeniyle suskun kalmış; Tuğyan’ın yakın arkadaşı olduğu iddia edilen Sultan’ın da korktuğu için sessiz kaldığı öne sürüldü. İfadelerde, Tuğyan’ın annesinin internet bankacılığı işlemleriyle ilgili tutumları kötüye kullanabileceğine dair iddialar ve kumar alışkanlığı yüzünden yaşanan anlaşmazlıklar da yer aldı.

Öne çıkan talepler ve suçlamalar

Tanık ifadelerinde, Tuğyan’ın annesinin hayatına kast edeceğine dair tekrar eden beyanlar; evde silah arayışı gibi iddialar ve Tuğyan’ın maddi talepleri ile konsomatrislik yaptığı yönündeki iddialar da aktarıldı. Kutlu, Tuğyan’ın zaman zaman “annemi öldüreceğim” şeklinde sözler sarf ettiğini bildirdiğini kaydetti. “Beni konuşmamam için aradı Ben bu olayın kaza olduğuna inanmıyorum.” Dedi.

Soruşturma devam ediyor

Savcılık, dosyaya giren yeni tanık ifadelerini incelemeye aldı. Yetkili makamlar tarafından soruşturmanın sürdüğü, tüm iddiaların değerlendirmeye tabi tutulduğu belirtildi.