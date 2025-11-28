Son Mühür / Erkan Doğan - İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, “Yemek olarak nitelendirilen organizasyonlar belediyemizin ev sahipliğinde düzenlenen B40 Balkan Şehirleri Ağı Kültürel ve Ekonomik İş Birliği Zirvesi kapsamındadır” denildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca, İZFAŞ’ın yaptığı ihaleleri eleştirdi. Bir gecelik yemek için ihaleye çıkıldığını anlatan Atmaca, “Bir gecelik yemeğe 745 bin TL ödenmiş. Kimin gittiği, ne yendiği belli değil” demişti. Atmaca İZSU genel kurulunda yaptığı açıklamada, “İZFAŞ’ın bir ihalesi var. 3.9.2025 günü. Bir gecede bir otelde akşam yemeği yenmiş kaç para biliyor musunuz? 745 bin 349 lira sayın başkan. Bir gecede. 4.9. 2025 de bir gece sonra bir köşkte akşam yemeği 536 bin tl. Urla 63 bin tl. Çin Seyahati var. 2 milyon 980 bin lira. 6 günlük, kim gitmiş kim ne yapmış bilmiyoruz. Japonya Seyahatinden bahsettiler. bir kişinin maliyete 1700 dolar civarında. Kıyasladığınızda çılgın rakamlar çıkıyor. Biz nereden tasarruf etmeye çalışıyor hep işçiden. Personel azaltacaksınız gelin beyaz yakalardan başlayalım” demişti.

Yemek değil zirve yaptık

Bu açıklamaların üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinden bir açıklama yayımladı. İşte o açıklamada, “İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca’nın, İZFAŞ’ın gerçekleştirdiği bazı ihaleler ve harcamalarla ilgili yanıltıcı nitelikteki açıklamaları nedeniyle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bir açıklama yapılması gerekliliği doğmuştur. Öncelikle, Sayın Atmaca’nın içeriğine değinmeden, sadece “yemek” olarak nitelendirdiği organizasyonlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen B40 Balkan Şehirleri Ağı Kültürel ve Ekonomik İş Birliği Zirvesi kapsamındadır. Bu yıl 94. İzmir Enternasyonal Fuarı, “Balkan Kültürü” temasıyla düzenlenmiş; kent, fuar boyunca farklı disiplinlerde çok sayıda uluslararası etkinliğe ve diplomatik buluşmaya ev sahipliği yapmıştır. B40 Zirvesi de bu tematik çerçevenin bir parçası olarak İzmir’de yapılmış, Balkanlar ve Avrupa kentleriyle ilişkilerin güçlendirilmesini hedefleyen çok boyutlu, stratejik bir uluslararası toplantı niteliği taşımıştır. Zirve, “Demokrasi Kültürü, Beyin Dolaşımı, Dijital Göçebeler ve Kentsel İnovasyonun Geleceği” temalarının ele alındığı; geniş bir heyeti İzmir’de bir araya getiren diplomatik ve stratejik bir uluslararası toplantıdır. Programda çok sayıda ülkeden ve Türkiye’nin birçok ilinden belediye başkanları, başkan yardımcıları, diplomatik misyon temsilcileri, uluslararası ilişkiler direktörleri, milletvekilleri, akademisyenler, uluslararası birçok kurumun üyeleri ve iş dünyası temsilcileri yer almış; iki gün boyunca açılış oturumlarından panel çalışmalarına ve bildirge sunumuna uzanan kapsamlı bir resmi gündem yürütülmüştür”

Protokol kuralları gereğince İZBB tarafından organize edildi

İzmir’de misafir edilen bu nitelikli uluslararası heyetlerin ağırlanması kapsamında düzenlenen oteldeki akşam yemeği ile tarihi köşkte gerçekleştirilen davet, uluslararası protokol kuralları gereğince İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilmiştir. Eleştirilerde yer alan yemek ile ilgili ifadeler doğru değildir; bu davetlere Balkan ve Avrupa şehirlerinden, ülkemizin birçok kentinden gelen belediye başkanları, uluslararası kurum temsilcileri, Türkiye’den de iş dünyası kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenlerin aralarında olduğu değerli isimler katılmıştır.

2.9 milyonluk Çin seyahati

Aynı açıklamada yer verilen Çin seyahati iddiası da benzer biçimde yanlış bir algı yaratma çabası taşımaktadır. Söz konusu seyahat, dünyanın doğal taş sektöründeki en büyük üç fuarından biri olan Çin Xiamen Uluslararası Taş Fuarı’ndaki çalışmaların yanı sıra, İzmir’in kardeş kent ilişkilerini güçlendirmeye yönelik ziyaretleri, ticaret ve yatırım görüşmelerini, akıllı şehircilik ve dijital yönetişim incelemelerini, çevre ve deniz bilimi işbirliklerini ve turizm–teknoloji odaklı temasları içeren çok yönlü ve kapsamlı bir uluslararası çalışma programıdır. Söz konusu ziyaret, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin onayıyla oluşturulan resmi heyet tarafından yürütülmüştür ve yalnızca fuar katılımını değil, aynı zamanda kardeş kentimiz Xiamen, Nanjing ve Şanghay şehirlerinde gerçekleştirilen çok yönlü temasları da kapsamaktadır. Bu görüşmelerde birçok farklı alanda somut işbirliği adımları atılmıştır. İzmir’in kardeş şehir ilişkilerinin güçlendirilmesi, teknoloji transferi, kentsel mobilite uygulamalarının incelenmesi, akıllı şehircilik çözümlerinin yerinde görülmesi ve körfez temizliği konusunda uluslararası bilim kuruluşlarıyla iş birliği geliştirilmesi bu temasların önemli çıktıları arasındadır.

İhale düzenine uygun hareket edildi

Kamuoyu tarafından bilindiği üzere 30 yıldır İzmir’de düzenlenen ve doğal taş sektöründe dünyanın en büyük üç organizasyonundan biri kabul edilen MARBLE İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, sektörün yıllık 2 milyar dolara ulaşan ihracat potansiyelinde kritik bir role sahiptir. Bu çerçevede, Türk doğal taşının küresel pazarlardaki konumunu güçlendirmek ve MARBLE İzmir’in uluslararası görünürlüğünü artırmak amacıyla Xiamen Fuarı’nda bir tanıtım standı kurulmuş, İzmir ve Türkiye adına fuar ve sektörün tanıtımı yapılmıştır. Tüm bu çalışmalar, İzmir’in uluslararası görünürlüğünü artırmak, yatırım ve ticaret potansiyelini geliştirmek ve sektörlerin küresel rekabet gücünü yükseltmek amacı taşıyan kurumsal bir görev niteliğindedir. Program kapsamında yapılan fuar stant giderleri, ulaşım, konaklama, toplantı ve delegasyon görüşmeleri harcamalarının tamamı, ilgili belediye birimleri tarafından yürütülen süreçler çerçevesinde, kamu mali mevzuatına, ihale düzenine, şeffaflık ve denetlenebilirlik ilkelerine uygun biçimde gerçekleştirilmiştir.

Uluslararası düzeyde tanıtım vurgusu

Öte yandan, Urla’da düzenlendiği iddia edilen yemek organizasyonu, keyfi ya da kişisel bir harcama değil; uluslararası iş birliği çerçevesinde düzenlenen bir toplantının parçasıdır. Bu toplantı, İtalya Mermer, Doğal Taş ve Makineleri Üreticileri Birliği Onursal Başkanının, bu alanda dünyanın en büyük fuarlarından MARBLE İzmir’i düzenleyen İZFAŞ ve Türkiye’de mermer ve doğal taş sektörü temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşmiştir. Toplantıya sektör temsilcileri katılmış ve geleceğe dönük stratejik iş birliği imkanları değerlendirilmiştir. Bu görüşmeler kapsamında İtalyan Derneğin Onursal Başkanı’nın İzmir’e gelerek MARBLE İzmir Fuarı özelinde iş birliği olasılıklarını ele alması, Türkiye’deki sektör derneklerinin temsilcileriyle bir araya gelmesi ve toplantıların Belediyemize bağlı fuar kuruluşu İZFAŞ bünyesinde, resmi protokol çerçevesinde gerçekleştirilmiş olması; söz konusu organizasyonun doğal taş sektörünün uluslararası düzeyde iş birliği ve tanıtımı açısından da önem taşımaktadır. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin uluslararası temsil faaliyetleri, yalnızca kente prestij kazandırmakla kalmamakta; ekonomik iş birlikleri, yatırım olanakları, kültürel diplomasi ve inovasyon temelli projeler açısından uzun vadeli katma değer yaratmaktadır. Bu doğrultuda yapılan harcamalar, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde, ilgili mevzuata uygun şekilde yürütülmüştür. İzmir’in uluslararası ilişkilerdeki güçlü konumunun ve bu tür organizasyonların kent ekonomisine sağladığı katkının göz ardı edilmemesi önem taşımaktadır.