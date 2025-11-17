Ankara'nın işlek noktalarından Kennedy Caddesi üzerinde bulunan ve özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği 'Kızılay' yön tabelası, bu kez bir sosyal medya çılgınlığı yerine kanlı bir olaya sahne oldu. Tabela önünde fotoğraf çekme sırasına giren gençler arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda iki kişi yaralanırken, alkollü olduğu belirlenen saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sıra tartışması bıçaklı saldırıya dönüştü

Çankaya ilçesinde yer alan Kennedy Caddesi'ndeki 'Kızılay' yazılı yön levhası, son dönemde özellikle sosyal medyada paylaşılan içerikler sayesinde bir tür çekim merkezine dönüştü. Geçtiğimiz akşam saatlerinde, fotoğraf çekimi için sıra bekleyen gençler arasında aniden bir gerilim yaşandı. Alkollü olduğu tespit edilen U.B.Ö. ile sırada bulunan E.D. ve D.C.K. arasındaki sözlü atışma, kısa sürede fiziksel bir çatışmaya evrildi.

Tartışmanın büyümesiyle U.B.Ö., üzerinde taşıdığı bıçağı kullanarak E.D. ve D.C.K. olmak üzere iki kişiyi yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye derhal sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Hukuki süreç hızla tamamlandı

Olay yerinde polis ekipleri tarafından derhal gözaltına alınan U.B.Ö., emniyetteki sorgu işlemlerinin tamamlanmasını müteakip adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldığı nöbetçi mahkemece U.B.Ö., sebep olduğu ağır yaralama nedeniyle tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

Bu trajik hadise, tabelanın yol açtığı ilk yaralanma vakası değil; daha önce de tabelaya tırmanmaya çalışan bir kişinin düşerek yaralandığı kayıtlara geçmişti. Ankara Büyükşehir Belediyesi, daha önce üç kez çalınan veya zarar gören tabelayı yenilemiş, hatta gençlerin tırmanmasını kolaylaştırmak amacıyla direğe barfiks demiri bile monte etmişti.

Görüntüler şaşırttı: Kanlar içinde müdahale edilirken bile poz verdiler

Bıçaklı kavganın ardından yaşananlar, olay yerindeki diğer vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Şaşkınlık yaratan görüntülerde, yerde kanlar içinde yatan yaralılara polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesi devam ederken dahi, sıradaki bazı gençlerin hiçbir şey olmamış gibi tabelaya tutunarak fotoğraf çektirmeye devam ettiği görüldü. Hatta kayıtlara, geleneksel Mehter kıyafeti giyen bir kişinin bile demire asılarak poz verdiği anlar yansıdı.

Esnaf: "Acil önlem gerekli, birinin ölmesi bekleniyor"

Bölgede ticari faaliyet gösteren esnaf Gizem Külen, olayın bölgedeki güvenlik endişesini ve işleyişi nasıl etkilediğini dile getirdi. Külen, son olayda iki kişinin bıçaklandığını, daha önce de düşme sonucu yaralanma yaşandığını belirterek, "Artık bu akımın son bulması gerekiyor. Sürekli sivil polisler etrafta dolaşıyor, bizi de sorguluyorlar. İşlerimizi de çok etkiliyor; insanlar kalabalıktan çekinip burada oturmak istemiyor," ifadelerini kullandı.

Gizem Külen, olayın ciddiyetini vurgulayarak yetkililere çağrıda bulundu: "Düzenli olarak sıra halinde buraya geliyorlar, başka şehirlerden akın akın geliyorlar. Burada bir an önce önlem alınması şart. Burada kesinlikle biri ölecek, onu net bir şekilde söyleyebilirim. Tabela sanırım beş kez çalındı veya zarar gördü."