Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) tarafından geliştirilen Deprem Erken Uyarı Sistemi üzerindeki çalışmalar devam ediyor. Sistem, 2 Ekim’de Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde, ilk uyarıyı yalnızca 8,4 saniyede verdi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, KRDAE’nin Türkiye’nin deprem riski en yüksek bölgelerinden biri olan Marmara’da yürüttüğü Deprem Erken Uyarı Sistemi çalışmalarında yeni bir aşamaya ulaştığı belirtildi. Söz konusu çalışma, depremin ilk ve en hızlı yayılan dalgalarını tespit ederek saniyeler içinde uyarı üretebilen bir altyapının Türkiye’de hayata geçirilmesi açısından büyük önem taşıyor.

Gecikme saniyesi düşürüldü

Marmara’daki istasyonların veri iletim altyapısı yenilenerek Kandilli’ye ulaşan sinyal gecikmesi 0,2 saniyeye indirildi. Gerçek zamanlı veriler, özel erken uyarı yazılımlarına aktarılıyor ve bu yazılımlar depremin konumunu ve tahmini büyüklüğünü anlık olarak değerlendirerek uyarı oluşturuyor. Marmara Denizi’nde meydana gelen deprem, sistem için önemli bir gerçek zamanlı test oldu. Sismik dalgalar karadaki istasyonlara yaklaşık 5 saniyede ulaşırken, yazılımlar hızlı bir analizle ilk uyarı sinyalini toplam 8,4 saniyede üretti.

2 Bin 500 kişi kullanıyor

KRDAE, erken uyarı sinyallerinin kullanıcıya ulaştırılması amacıyla bir yazılım firmasıyla birlikte iOS tabanlı mobil uygulama geliştirdi. Yaklaşık 2 bin 500 cihazın yer aldığı test grubunda sistemin performansı gerçek depremler üzerinden ölçülüyor. Deprem erken uyarı sisteminin ülke genelinde etkin şekilde kullanılabilmesi için kapsamlı bir geliştirme planı hazırlayan KRDAE, Türkiye’nin dört bir yanında düşük gecikmeli yeni istasyonlar kurmayı, Android uygulamasını geliştirmeyi ve erken uyarı sinyallerinin aynı anda çok sayıda kullanıcıya ulaşmasını sağlayacak yazılım altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor. Çalışmalar tamamlandığında, Türkiye’nin deprem erken uyarı kapasitesinin önemli ölçüde artması ve sistemin daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşması planlanıyor.

Sındırgı depreminde başarılı sonuç

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, 27 Ekim’de Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde sistemin başarılı bir şekilde çalıştığını duyurdu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, test edilen yeni sistemin İstanbul’da sarsıntı hissedilmeden 37 saniye önce uyarı verdiğini açıkladı.