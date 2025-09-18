UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun formasını giydiği Inter, deplasmanda Ajax’ı 2-0 yenerek gruplara galibiyetle başladı. Çalhanoğlu, Marcus Thuram’ın attığı iki golde asistleri yapan isim oldu.

Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftası 6 karşılaşmayla devam ederken, Hollanda temsilcisi Ajax sahasında İtalyan devi Inter’i ağırladı. Kritik mücadelede sahaya çıkan Inter, hem ilk yarıda hem de ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Thuram’dan iki gol, Hakan’dan iki asist

Mücadelenin yıldızı Inter’in Fransız forveti Marcus Thuram oldu. Thuram’ın kaydettiği her iki golün de asistini milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu yaptı. Orta sahadaki oyun liderliğiyle dikkat çeken Hakan, hücumdaki etkin paslarıyla galibiyetin mimarlarından biri haline geldi.

Çalhanoğlu 87 dakika sahada kaldı

Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Hakan Çalhanoğlu, 87 dakika sahada kaldı. Milli futbolcu, yerini Luka Sucic’e bıraktı. Çalhanoğlu, maç boyunca gösterdiği performansla hem taraftarlardan hem de futbol otoritelerinden tam not aldı.

Inter galibiyetle başladı

Inter, Ajax deplasmanında aldığı bu galibiyetle Şampiyonlar Ligi gruplarına iyi bir başlangıç yaptı. İtalyan temsilcisi, önümüzdeki haftalarda sergileyeceği performansla gruptan lider çıkmayı hedefliyor.