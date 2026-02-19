İnsülin iğnesi orucu bozar mı sorusu, her Ramazan döneminde en çok araştırılan konuların başında geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, bu konuda açık bir fetva vererek şeker hastalarının kafasındaki soru işaretlerini giderdi.

İnsülin iğnesi orucu bozar mı?

Diyanet'in resmi açıklamasına göre insülin iğnesi orucu bozmaz. Bunun temel gerekçesi, insülinin bir gıda maddesi olmaması ve besleyici nitelik taşımaması. İnsülin, pankreas tarafından üretilen bir hormonun dışarıdan takviye edilmesinden ibaret bir tedavi yöntemi. Mideye ulaşmıyor, beslenme amacı gütmüyor ve vücuda enerji sağlamıyor.

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun 22 Eylül 2005 tarihli kararına göre iğnenin orucu bozup bozmayacağı, kullanılış amacına göre değerlendiriliyor. Buna göre gıda ve keyif verici olmayan enjeksiyonlar yemek ve içmek anlamına gelmediğinden orucu bozmuyor. Şeker hastalarının kullandığı insülin iğnesi de bu kapsamda değerlendiriliyor.

Hangi iğneler orucu bozar?

Tedavi amaçlı iğneler orucu bozmasa da bazı enjeksiyon türleri orucu geçersiz kılıyor. Orucu bozan iğne türleri şöyle:

Vitamin ve besin takviyesi içeren enjeksiyonlar, damar yoluyla verilen serum, glikoz içerikli sıvılar ve vücuda doğrudan enerji sağlayan içerikler orucu bozuyor. Bu tür uygulamalar gıda yerine geçtiği için kişinin beslenme ihtiyacını karşılıyor ve oruç geçersiz sayılıyor.

Buna karşılık ağrı kesici, antibiyotik ve insülin gibi tedavi edici ilaç enjeksiyonları besin niteliği taşımadığından orucu etkilemiyor.

Kan şekeri ölçmek orucu bozar mı?

Parmak ucundan yapılan kan şekeri ölçümü de orucu bozmaz. Bu işlem, kan aldırma kapsamında değerlendiriliyor ve vücuda herhangi bir madde girişi söz konusu olmadığından oruca zarar vermiyor.

Oruç tutamayan şeker hastaları ne yapmalı?

Diyanet, doktorun oruç tutmasının sağlığa zararlı olacağını tespit ettiği hastaların Ramazan'da oruç tutmayabileceğini belirtiyor. İyileşme ihtimali bulunan kişiler tutamadıkları oruçları daha sonra kaza edebilir. Kalıcı bir sağlık sorunu nedeniyle oruç tutma imkânı olmayanlar ise her gün için bir fidye ödeyerek bu ibadeti yerine getirebilir.

Uzmanlar, şeker hastalarının Ramazan öncesinde mutlaka doktorlarına danışmalarını ve kan şekeri değerlerini kontrol ettirmelerini tavsiye ediyor. Hemoglobin A1c değerleri 7'nin altında seyreden ve tedavisi başarılı giden hastalar, doktor onayıyla oruç tutabiliyor.