Ramazan ayının 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlamasıyla birlikte milyonlarca Müslüman, fitre ne kadar, fidye kaç TL ve fitre kimlere verilir sorularına yanıt arıyor. İşte Diyanet'in resmi açıklaması doğrultusunda 2026 fitre ve fidye hakkında merak edilen tüm detaylar.

2026 fitre miktarı ne kadar?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2026 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2027 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar geçerli olacak fitre miktarını 240 TL olarak açıkladı.

Kurul kararında, hadis-i şerifler, mevcut sosyoekonomik koşullar ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacının göz önünde bulundurulduğu belirtildi. Açıklanan 240 TL, asgari fitre bedeli niteliğinde. Maddi durumu elverişli olan kişiler bu tutarın üzerinde fitre verebilir. Ayrıca fitre nakit olarak ödenebildiği gibi gıda maddesi şeklinde ayni olarak da verilebilir.

1 günlük fidye ve 30 günlük fidye bedeli ne kadar?

Diyanet'in açıklamasına göre belirlenen 240 TL, aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedeli olarak da geçerli. Buna göre:

1 günlük fidye bedeli: 240 TL

30 günlük fidye bedeli: 240 x 30 = 7.200 TL

Fidye, sağlık sorunları veya kalıcı mazeretler nedeniyle oruç tutamayan ve ileride kaza etme imkânı bulunmayan kişilerin ödemekle yükümlü olduğu bir bedel. Yaşlılık ya da şifa ümidi kalmayan hastalık gibi durumlar bu kapsamda değerlendiriliyor.

Fitre nedir ve kimlere farzdır?

Halk arasında fitre olarak bilinen fıtır sadakası, insan olarak yaratılmanın ve Ramazan Bayramı'na ulaşmanın şükrü olarak verilen mali bir ibadet. Dinen zengin sayılan, yani temel ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan her Müslüman fitre vermekle yükümlü.

Kişi hem kendisi hem de bakmakla yükümlü olduğu küçük çocukları için fitre ödemek zorunda. Örneğin anne, baba ve iki çocuktan oluşan bir aile için 2026 fitre bedeli toplamda 240 x 4 = 960 TL tutuyor.

Fitre ne zaman verilir?

Fitrenin vacip olma zamanı Ramazan Bayramı'nın birinci günü olmakla birlikte, Ramazan ayı içerisinde herhangi bir gün de verilebilir. Ancak en faziletli olan bayram namazından önce ödenmesi. Böylece ihtiyaç sahipleri bayram sevincine ortak olabiliyor.

Bayram gününde veya sonrasında da fitre vermek caiz olmakla birlikte, bayramdan sonraya bırakılması mekruh kabul ediliyor. Şâfiî mezhebine göre ise meşru bir mazeret olmaksızın bayramın birinci günü gün batımından sonraya ertelenmesi haram sayılıyor.

Fitre kimlere verilir, kimlere verilmez?

Fitre, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul Müslümanlara verilir. Ancak bazı kişilere fitre verilmesi dinen uygun görülmüyor. Hanefî mezhebine göre fitre verilemeyen kişiler şöyle:

Anne, baba, dede ve nineler (usûl), çocuklar ve torunlar (fürû), eşler ve dinen zengin sayılan kişiler. Bunların dışında babası zengin olan ergen olmamış çocuklara da fitre verilemiyor.

Ancak kardeş, teyze, dayı, amca, hala gibi akrabalar ile gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi yakınlar zengin olmamaları koşuluyla fitre alabilir. Şâfiî mezhebine ve İmam Ebû Yûsuf'a göre ise Müslüman olmayan kişilere de fitre verilmez.

Fitre nasıl hesaplanır?

Fitre miktarının belirlenmesinde bir kişinin günlük normal gıda ihtiyacını karşılayacak tutar esas alınıyor. Geleneksel hesaplamada 3 kilogram arpa, kuru hurma veya 1,5 kilogram buğday ya da bunların parasal karşılığı ölçü olarak kabul ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı her yıl güncel ekonomik koşulları değerlendirerek bu bedeli yeniden belirliyor.

2026 yılı için belirlenen 240 TL'lik tutar, hem fitre hem de günlük oruç fidyesi için geçerli olan asgari miktar. İmkânı olan kişilerin bu tutarın üzerinde vermesi daha faziletli kabul ediliyor.