2'nci Lig Beyaz Grup’ta hafta içi mesaisinde deplasmanda Kastamonuspor’a 7-1 gibi ağır bir skorla yenilen ve ligin son sırasına gerileyen Altınordu, yarın evinde Play-Off hattındaki Muğlaspor’u konuk edecek.

Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası’nda oynanacak karşılaşma saat 15.00’te başlayacak. Müsabakayı Hatice Aydın yönetecek. Kulüp, taraftar desteğini artırmak için bilet fiyatını 1 TL olarak açıkladı.

Kadro kurmakta zorlanan Altınordu’da eksikler sürüyor

Futbolda yürütülen bahis soruşturması kapsamında 7 oyuncusuna hak mahrumiyeti cezası verilen Altınordu, haftalardır kadro kurmakta ciddi sıkıntı yaşıyor.

Bu maç öncesinde ise kırmızı kart cezasını tamamlayan Sercan yeniden sahada olabilecek. Hastalık yaşayan Berat için son karar maç saatinde verilecek.

Muğlaspor’da da bahis cezası şoku yaşanmıştı

Rakip Muğlaspor cephesinde de durum farklı değil. Yeşil-beyazlı ekipte 10 futbolcu, bahis soruşturması kapsamında disiplin cezaları almıştı.

Bu zorlu sürece rağmen Muğlaspor ligde son haftalarda çıkışa geçti ve üst üste 3 maçını kazanarak Play-Off yarışında güçlü bir konuma yükseldi.

Takımların ligdeki son durumları

Altınordu, ligde oynadığı 12 maçta galibiyet alamadı ve son 4 maçını kaybederek 4 puanla 19’uncu sıraya demir attı. Muğlaspor ise topladığı 26 puanla 4’üncü basamakta bulunuyor ve zirve yarışını sürdürmek istiyor.

Hedefler net

Karşılaşma öncesi iki takımın da hedefi farklı. Altınordu, taraftarı önünde sezonun ilk galibiyetine imza atmak isterken; Muğlaspor ise son haftalardaki ivmesini sürdürerek zirve iddiasını güçlendirmeyi amaçlıyor.