İYİ Parti Manisa 4. Olağan İl Kongresi’nde yapılan seçimde Yunus Koca, kullanılan 448 geçerli oyun 239’unu alarak partisinin yeni il başkanı seçildi.

KONGREDE İKİ ADAY YARIŞTI

Kongre, Yunusemre ilçesindeki Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Mevcut il başkanı Ali Zafer İksir aday olmazken, il başkanlığı için Yunus Koca ve Erhan Dumlu yarıştı.

Toplam 601 delegenin oy kullanma hakkı bulunduğu kongrede 453 delege sandık başına gitti. 5 oyun geçersiz sayıldığı seçimde 448 oy geçerli kabul edildi. Yunus Koca 239 oy alarak yeni il başkanı seçilirken, rakibi Erhan Dumlu 209 oyda kaldı.

GENEL BAŞKAN DERVİŞOĞLU’NDAN BİRLİK MESAJI

Kongreye İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Genel Başkan Yardımcısı Cenk Özatıcı ve GİK Üyesi Hasan Eryılmaz katıldı. Kongrenin divan başkanlığını ise İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat üstlendi.

Genel Başkan Dervişoğlu, kongrede yaptığı konuşmada, yarışın centilmence geçtiğini vurgulayarak, “Bu bir rekabet değil, bir bayrak yarışıdır. Her iki adayımız da partimize hizmet etme azmindedir. Kazanan İYİ Parti olmuştur” dedi.

YUNUS KOCA’DAN TEŞEKKÜR MESAJI

Yeni İl Başkanı Yunus Koca, seçim sonucunun açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada delegelere teşekkür ederek, “Birlik içinde, İYİ Parti’yi Manisa’da daha güçlü bir noktaya taşıyacağız. Tüm dava arkadaşlarımla omuz omuza çalışacağız” ifadelerini kullandı.