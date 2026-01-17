Trendyol Süper Lig’de mücadele eden Göztepe, hücum hattını genç bir isimle güçlendirdi. Sarı-kırmızılı kulüp, 1999 doğumlu Jeferson Marinho dos Santos’un transferini resmen duyurdu.

“Akılda kalıcı bir kariyer diliyoruz”

Kulüpten yapılan bilgilendirmede, Brezilyalı oyuncu ile 2,5 yıllık ve 1 yıl kulüp opsiyonunu kapsayan bir sözleşme imzalandığı belirtildi. Açıklamada, “Jeferson Marinho dos Santos’a Göztepe ailesine hoş geldin diyoruz. Armamız altında başarılı ve akılda kalıcı bir kariyer diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

“Bir süre gerekebilir…”

Sportif direktör Ivan Mance ise transferle ilgili değerlendirmesinde, Jeferson’un hem sahadaki role hem de Türkiye’deki yaşama alışmasının zaman alabileceğini vurguladı. Mance, “Yeni oyun anlayışımıza adapte olması için bir süre gerekebilir. Ancak takımımıza şu anda ihtiyaç duyduğumuz bazı fiziksel özellikleri katacağına inanıyoruz. Transfer kararımız da bu doğrultuda alındı” dedi.