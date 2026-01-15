ABD’nin İran’a yönelik sertleşen açıklamaları ve olası saldırı tehditlerinin ardından İngiltere, güvenlik gerekçesiyle Tahran’daki büyükelçiliğini geçici olarak kapatma kararı aldı. Alınan karar, bölgedeki diplomatik hareketliliği yeniden gündeme taşıdı.

Büyükelçilik uzaktan çalışma düzenine geçti

İngiltere hükümetinden yapılan açıklamada, Tahran’daki İngiliz Büyükelçiliği’nin geçici olarak kapatıldığı ve bundan sonraki sürecin uzaktan çalışma modeliyle yürütüleceği belirtildi. Yetkililer, elçilik faaliyetlerinin fiziki olarak durdurulduğunu, diplomatik ve konsolosluk işlemlerinin ise farklı merkezlerden sürdürüleceğini ifade etti.

Seyahat tavsiyeleri güncelleniyor

Kararın ardından İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın İran’a yönelik seyahat tavsiyelerini de güncelleyeceği bildirildi. Yeni düzenlemelerin, ülkedeki güvenlik koşullarına ilişkin son değerlendirmeleri yansıtacağı kaydedildi.

ABD açıklamaları sonrası güvenlik endişesi

İngiltere’nin bu adımı, ABD’nin İran’a yönelik son dönemde artan saldırı tehditlerinin ardından geldi. Bölgedeki güvenlik risklerinin yükselmesi, diplomatik temsilciliklerin güvenliğine ilişkin endişeleri de beraberinde getirdi.

Diplomatik trafikte yeni dönem

Tahran Büyükelçiliği’nin geçici olarak kapatılmasıyla birlikte, İngiltere’nin İran’daki diplomatik faaliyetleri yeni bir düzene girmiş oldu. Uzmanlar, bu kararın Orta Doğu’daki diplomatik dengeler üzerinde etkili olabileceğini değerlendiriyor.