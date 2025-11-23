Son Mühür- İngiliz medyasından Sky News'in haberine göre, İngiltere Başbakanı Keir Starmer Ocak ayı sonunda Çin'i ziyaret edecek. Bu, bir İngiliz liderinin yedi yıl aradan sonra ülkeye yapacağı ilk ziyaret olacak.

Starmer'ın İşçi Partisi hükümeti, altyapıyı geliştirme ve Britanya ekonomisini büyütme yönündeki seçim vaadini yerine getirmek için yabancı yatırım ararken, Pekin ile ilişkilerin iyileştirilmesini öncelik haline getirdi.



Ocak ayındaki ziyaret, İngiltere'nin Londra'da yeni bir Çin büyükelçiliği kurulmasını onaylayıp onaylamayacağına karar vermesinin beklendiği tarihten sadece birkaç hafta sonra gerçekleşecek.



MI5'den milletvekillerine uyarı...



İngiltere'nin MI5 güvenlik servisi bu hafta, Çinli ajanların bilgi toplama ve faaliyetleri etkileme girişimleri konusunda milletvekillerine yeni bir uyarıda bulunmuştu.

İngiliz savcılar, Eylül ayında Çin adına casuslukla suçlanan iki İngiliz vatandaşına karşı açılan davayı , İngiliz hükümetinin Pekin'in ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğunu gösterecek net bir kanıt sunmadığını belirterek düşürmüştü.

Eski Başbakan Theresa May, 2018 yılında Çin'i ziyaret eden son İngiliz liderdi ancak daha sonraki Muhafazakar hükümetler döneminde Çin ile İngiltere arasındaki ilişkiler, insan hakları, Hong Kong ve Çin casusluğu iddiaları nedeniyle kötüleşmişti.