Son Mühür- İngiltere finans piyasaları haftaya tarihi gelişmelerle başladı. Ülkenin 30 yıllık devlet tahvili faiz oranı yüzde 5,67 ile 27 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Bu gelişme, Hazine Bakanı Rachel Reeves’in hazırlayacağı yeni bütçe öncesinde borçlanma maliyetlerini artırarak hükümete ciddi bir finansman baskısı getirdi.

Ekonomik görünümde baskı yaratan bir diğer unsur ise imalat sektöründeki daralma oldu. Ağustos ayı imalat PMI endeksi 47,0 seviyesinde kalarak 11. ay üst üste küçülmeye işaret etti. Yeni siparişlerdeki azalma ve dış talebin zayıflığı, sektörün toparlanmasını zorlaştırıyor.

Yatırımcılar güvenli limanlara yöneliyor

Küresel piyasalarda ise değerli metaller dikkat çekiyor. Altın ons fiyatı, ABD faiz indirimi beklentileri ve doların zayıflamasıyla 3.500 doların üzerine çıkarken; gümüş de 40 dolar/ons seviyesini aştı. Yatırımcılar güvenli limanlara yöneliyor.

ABD cephesinde ise eski Başkan Donald Trump’ın Fed’i hedef alan açıklamaları, piyasalar üzerindeki belirsizliği artırıyor.

Trump, enflasyonun “çok düşük” olduğunu savunarak faiz indirimi çağrısını yineledi. Bu söylemler, merkez bankasının bağımsızlığına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Analistler, bu hafta açıklanacak olan ABD Ağustos istihdam verisinin piyasaların seyrinde belirleyici olacağını vurguluyor.

Özellikle Fed’in yıl sonuna kadar atacağı adımlara dair beklentiler, altın ve tahvil piyasalarında oynaklığı artırabilir.