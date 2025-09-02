Son Mühür- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,07 değer kaybederek 11.279,95 puandan tamamlamıştı.

11.600 puan üzerine kadar yükselişin ardından bu seviyede gelen düzeltmelerle inişe geçen BIST 100 endeksi bu haftanın ikinci işlem günü olan 2 Eylül sabahına yüzde 0.22'lik yükselişle 11.304 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.100 puanın destek, 11.300 ve 11.400 seviyelerinin direnç konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Fed'in Eylül'de 25 baz puan indirimi bekleniyor...



Para piyasalarında Fed'in 17 Eylül'deki toplantısında 25 baz puan indirime gitmesi yüzde 90 ihtimalle fiyatlanıyor.

Yıl sonuna kadar Fed'in toplamda 2 tane 25'er baz puanlık indirime gitmesi beklenirken, ikinci faiz indirimi için ise aralık ayı öne çıkıyor.

Fed'in bağımsızlığıyla ilgili tartışmalara katılmadığını belirten ABD Hazine Bakanı Scott Bessent Fed'in faiz indirimi konusunda hatalar yaptığını savundu. Bessent, Fed bağımsız ve bağımsız kalmalı çağrısında bulundu.

Öte yandan Başkan Trump Hindistan'ın gümrük tarifelerini sıfıra indirmek için uğraştığına işaret ederek, ''Petrolün çoğunu ABD yerine Rusya'dan alıyorlar. Artık çok geç'' hatırlatmasında bulundu.

New York borsalarının işçi bayramı nedeniyle kağalı olduğu süreçte Avrupa borsaları negatif bir tablo sergiledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,10, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,51, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,05 ve Almanya'da DAX 40 ise yüzde 0,57 değer kaybetti.

Asya borsalarında da Güney Kore hariç düşüşlere sahne oluyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 değer kaybederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 değer kazandı.



Altın ve petrolde son durum ne?



Son altı gündür üst üste artış gösteren ons altın şu sıralarda yüzde 0,6 değer kazancıyla 3 bin 496 dolardan, gram altın ise yüzde 0.36'lık artışla 3.488 TL'den işlem satılıyor.

Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,4 yükselişle 68,49 dolardan işlem görüyor.