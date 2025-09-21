İngiltere hükümeti, Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne (RAF) ait savaş uçaklarının NATO’nun “Doğu Gözcüsü” operasyonu kapsamında Polonya üzerinde ilk uçuşlarını gerçekleştirdiğini açıkladı.

Rusya’nın ihlali sonrası devriye uçuşu

Açıklamada, iki Typhoon tipi savaş uçağının Rusya’nın Polonya’nın egemen hava sahasını “pervasız ve tehlikeli” şekilde ihlal etmesinin ardından devriye görevine çıktığı belirtildi. Bu olayın, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgalinin başladığı tarihten bu yana NATO hava sahasına yönelik en ciddi ihlal olduğu vurgulandı.

Gece yarısı havalandılar

RAF’a bağlı 2 savaş uçağı, İngiltere’nin doğusundaki bir askeri üsten havalanarak gece boyunca Polonya üzerinde devriye uçuşu yaptı. Uçakların, Rusya’dan gelebilecek insansız hava araçları (İHA) da dahil olmak üzere her türlü hava tehdidine karşı caydırıcılık sağlamak amacıyla görevlendirildiği açıklandı.

Güvenli şekilde üslerine döndüler

İngiltere Savunma Bakanlığı, devriye görevini tamamlayan Typhoon savaş uçaklarının bu sabah güvenli bir şekilde üslerine geri döndüğünü duyurdu.