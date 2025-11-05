UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında futbolseverlerin merakla beklediği Liverpool – Real Madrid karşılaşması öncesinde Anfield Stadyumu’nda tansiyon yükseldi. Dev mücadele başlamadan dakikalar önce tribünlerde beklenmedik bir olay yaşandı.

Trent Alexander-Arnold hedefteydi

Yaz transfer döneminde Liverpool’dan Real Madrid’e transfer olan Trent Alexander-Arnold, eski taraftarlarının sert tepkisiyle karşılaştı. İngiliz futbolseverler, genç yıldızın takımdan ayrılış şeklini hâlâ affetmemiş göründü. Tribünlerden yükselen yuhalama sesleri Anfield’ın atmosferini gererken, bazı taraftarların oyuncunun isminin anonsu sırasında sırtlarını sahaya döndüğü görüldü.

Arda Güler de tepki gördü

Sürpriz bir şekilde, İngiliz taraftarların öfkesinden milli futbolcumuz Arda Güler de nasibini aldı. Real Madrid formasıyla ilk kez Anfield atmosferinde maça çıkan genç yıldız, sahaya çıktığı anda tribünlerden ıslık ve yuhalama sesleri yükseldi. İngiliz basını, bu tepkilerin nedenini “geçmişteki milli maç gerginliği” olarak yorumladı.

Gerilimin nedeni: Szoboszlai tartışması

Taraftarların Arda Güler’e yönelik tepkisinin kökeninde, geçtiğimiz aylarda oynanan Türkiye – Macaristan maçındaki gerginlik yatıyor. Mücadelede Arda Güler ile Dominik Szoboszlai arasında yaşanan tartışma sonrası genç yıldızın rakibine “sus” işareti yapması dikkat çekmişti.