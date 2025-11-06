CNN Brasil’in haberine göre, polis raporunda adı geçen 51 yaşındaki kamu avukatı Renato Campos Pinto de Vitto, Jankavski ile ölümünden önceki gece birlikte olduğunu kabul etti. De Vitto, genç kadını “cinsel hizmet” karşılığında kiraladığını, ikilinin birlikte yasa dışı madde kullandığını ve Jankavski’nin uyuduktan sonra hareketsiz kaldığını fark ettiğini anlattı. Ayrıca ambulans gelmeden önce dokuz dakika boyunca kalp masajı yaptığını da öne sürdü.

Sao Paulo Askeri Polisi’nin açıklamasına göre, fenomen yalnızca iç çamaşırıyla ölü bulundu. Sol gözünde darbe izi, sırtında ise morluklar tespit edildi. Bir arkadaşı, yüzündeki yaranın “önceden yaşadığı bir düşme sonucu oluştuğunu” belirtse de, polis olayı “şüpheli ölüm” olarak değerlendirdi. Adli Tıp Kurumu ise otopsi ve toksikoloji incelemelerine başladı.

Sosyal medyada aktif değildi

Fenomen, ölümünden önce bir aydan fazla süredir sosyal medyada herhangi bir paylaşım yapmamıştı. Son gönderisini 1 Ekim’de, influencer Avós da Razão ile birlikte çektiği eğlenceli bir video olarak paylaşmıştı. Ölüm haberinin ardından hayranları, “Gerçek Barbie artık gökyüzünde” ve “Parlayan yıldız aramızdan ayrıldı” gibi duygusal yorumlar yaptı. Hayalini kurduğu “kusursuz güzellik” uğruna birçok estetik operasyon geçiren İnsan Barbie, şimdi Brezilya’nın en çok konuşulan gizemli ölüm vakalarından birinin odağında. Ölüm nedeninin madde kullanımı mı yoksa şiddet mi olduğu ise önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak.