Zürih’te yapılan FIFA Konseyi toplantısında resmi gündem maddesi olmamasına rağmen İsrail, tartışmaların merkezine oturdu. FIFA Başkanı Gianni Infantino, Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril Racub ile özel görüşme gerçekleştirdi ancak yaptırım konusunda net bir adım atmadı.

İsrail gündemde olmasa da masadaydı

FIFA Konseyi’nin Zürih’teki toplantısında resmi ajandada yer almamasına rağmen İsrail meselesi en çok konuşulan başlıklardan biri oldu. Özellikle son dönemde yaşanan gelişmeler, futbolun siyasetten ne kadar bağımsız kalabileceği tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Infantino: “FIFA jeopolitik sorunları çözemez”

Toplantı sonrası açıklama yapan FIFA Başkanı Gianni Infantino, sporun birleştirici gücüne dikkat çekti. Infantino, “FIFA, jeopolitik sorunları çözemez ama futbolu dünya çapında birleştirici, eğitici, kültürel ve insani değerleriyle öne çıkarmak zorundadır” ifadelerini kullandı.

Filistin Federasyonu ile özel görüşme

Infantino’nun, toplantı sonrasında Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril Racub ile özel bir görüşme yaptığı öğrenildi. Ancak bu görüşmenin ardından İsrail’e karşı herhangi bir yaptırım kararının alınmadığı belirtildi.

UEFA’da bölünme: Türkiye ve Norveç yaptırım istedi

Toplantıya paralel olarak UEFA bünyesinde de tartışmalar yaşandı. Türkiye ve Norveç Futbol Federasyonları, İsrail’in UEFA üyeliğinin askıya alınmasını talep etti. Ancak Almanya ve İsrail, bu talebe karşı çıkarak federasyonlar arasındaki görüş ayrılıklarını gözler önüne serdi.

Futbolda siyasi gerilim artıyor

Son dönemde yaşanan gelişmeler, futbolun yalnızca bir spor değil aynı zamanda uluslararası siyasetin de yansıma alanı olduğunu bir kez daha gösterdi. FIFA’nın “tarafsızlık” vurgusu sürerken, farklı federasyonların çağrıları gelecek dönemde yeni tartışmaların işareti olarak yorumlanıyor.