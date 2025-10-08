Bursa’nın Yenişehir ilçesinde faaliyet gösteren bir süt sağım işletmesi, Marmara Bölgesi’nde yapay zekâ destekli izleme sistemini devreye aldı. İneklerin midesine yerleştirilen sensörler aracılığıyla toplanan veriler, mobil uygulama üzerinden anlık olarak işletmeye iletiliyor. Bu sistem sayesinde ineklerin ateşi, yeme-içme durumu, doğum zamanı ve hastalık belirtileri 24 saat boyunca takip ediliyor.

Teknoloji, hem süt üretiminde kaliteyi artırıyor hem de hastalıkların erken teşhisiyle hayvan ölümlerinin önüne geçilmesini sağlıyor.

“Bir hasta bakıcı gibi çalışıyor”

Veteriner Hekim Murat Ercan, sistemin hayvancılığa büyük katkı sunduğunu belirterek, “Yapay zekâ, son bir yıldır ülkemizde hayvancılıkta kullanılmaya başlandı. Hayvanın midesine yerleştirilen sensör 5-6 yıl boyunca aktif kalıyor. Bu cihaz, 24 saat boyunca ineğin vücut ısısını ölçüyor, doğum zamanı geldiğinde üreticiyi uyarıyor. Meme hastalıkları gibi sağlık sorunlarını önceden tespit edip bildirim gönderiyor. Kısacası işletmeye 24 saat hizmet veren bir hasta bakıcı gibi çalışıyor” dedi.

Ercan, sistemin ayrıca gereksiz antibiyotik ve ilaç kullanımını azalttığını, böylece doğru tedavi yöntemlerinin uygulanmasına imkân sağladığını da ekledi.

“Avrupa standartlarında süt üretiyoruz”

Süt sağım işletmesi sahibi Ahmet İçöz, yapay zekâ teknolojisinin üretim kalitesine büyük katkı sağladığını vurguladı:

“Bu sistem sayesinde hayvanlarımızın refahı arttı. Herhangi bir hastalık belirtisini anında görebiliyor ve hemen müdahale edebiliyoruz. Bu da süt kalitemizi yükseltti. Artık Avrupa standartlarında üretim yapıyoruz.”