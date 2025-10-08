Edirne’nin Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde iki gündür devam eden su kesintisi nedeniyle vatandaşlar, çeşmelerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Pet şişe ve bidonlarla su taşıyan mahalle sakinleri, susuzluk nedeniyle günlük ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandı.

Aşırı sıcaklar ve yetersiz yağış nedeniyle Kayalıköy Barajı’ndaki su seviyesi düşerken, Edirne Belediyesi birkaç gün önce bu barajdan su alımını durdurdu. Belediye, Süloğlu Barajı’ndan su teminine başladı ancak hattın eski olması ve patlakların meydana gelmesi nedeniyle bazı bölgelerde kesintiler yaşandı.

“Yağmur yağıyor ama musluklarımızdan su akmıyor”

Vatandaşlardan Orçun Utan, kesintilerin uzun sürmesine tepki göstererek, “İki gündür sularımız yok, belediyeye ulaşamıyoruz. Ne zaman su geleceğiyle ilgili kimse bilgi vermiyor. Millet köpeklerin, kedilerin su içtiği çeşmeden su taşıyor. Edirne Belediyesi’nin büyük bir ayıbıdır bu” dedi.

Bir diğer mahalleli Salim Umut ise, “Daha önce kısa süreli kesintiler oluyordu ama bu defa çok uzun sürdü. Tüm ihtiyaçlarımızı taşıma suyuyla karşılıyoruz. Belediye başkanıyla görüştüm, birkaç gün daha süreceğini söyledi. Mecburen idare ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden sıcak su protestosu

Su kesintilerinin etkilediği bölgelerden biri de Kurtuluş Mahallesi’ndeki öğrenci yurdu oldu. Depolarda suyun azalması nedeniyle sıcak suya erişemeyen öğrenciler, dün akşam slogan atarak eylem yaptı.

Yurt bahçesine inen öğrenciler, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan’ı yurda davet etti ve kesintiler nedeniyle tepkilerini dile getirdi. Eylem sırasında Edirne İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, öğrencilerle görüşerek sakinleştirme girişiminde bulundu.

Eylemin ardından Edirne Valiliği İl Özel İdaresi ve Edirne Belediyesi ekipleri, yurda tankerlerle su taşıyarak depoları doldurmak için çalışma başlattı.