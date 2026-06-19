Son Mühür- Son bir haftada yüzde 6.38 değerlenen BIST 100 endeksi alış ağırlıklı bir günü yüzde 2.82 yükselişle 14.827,35 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksinin yüzde 3.59 değer kazandığı süreçte endeks bir önceki kapanışa göre 406 puan artış gösterdi.

Endeks haftanın son işlem gününe yüzde 0.78'lik düşüşle 14.710 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 14.900 ve 15.000 puanın direnç, 14.700 ve 14.600 puanın destek konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Küresel piyasalarda satış zamanı...



ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'ın İran'la nihai barış anlaşmasının imzalanacağı İsviçre'nin Cenevre kentine ziyaretinin ertelendiği haberi küresel piyasaları endişelendirdi.

Öte yandan CENTCOM İran'a yönelik deniz ablukasının kaldırıldığını açıkladı.

MSCI, Endonezya ve Türkiye'nin 'Bilgi akış' kriterini hissedarlık yapılarındaki sınırlı şeffaflık ve koordineli işlem davranışları konusunda endişeler nedeniyle negatife düşürdü.

Japonya'da Nıkkei endeksi günü yüzde 0.3 yükselişle, Topıx endeksi ise yüzde 0.6 düşüşle tamamladı.



Bitcoin, altın, gümüş ve Brent petrol...



Yüzde 1.73'lük geri çekiliş sonrası ons altın 4.136 dolardan, yüzde 1.65 düşen gram altın 6.176 liradan,

gümüş 63.93 dolardan,

Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğinin normalleşme umudu sonrası düşüşünü sürdüren Brent petrol 80.47 dolardan,

özellikle Japon Merkez Bankası'nın faizi yüzde 1'e yükseltmesinin ardından aşağı yönlü hareketlenen Bitcoin yüzde 2'lik düşüşle 62.756 dolardan alıcı buluyor.