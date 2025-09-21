İzmir Büyükşehir Belediyesi (İzBB), “Yeniden Sinematek” etkinlikleri kapsamında sinemaseverleri unutulmaz filmlerle buluşturmaya devam ediyor. Dünya çapında beğeni kazanmış yapımların yeniden beyaz perdeye taşındığı etkinlikte, 25 Eylül Perşembe günü Tom Hanks’in yazıp yönettiği “Hayal Şarkısı” filmi İzmirli izleyicilerle buluşacak.

Film arabadan izlenecek

Büyükşehir’den yapılan bilgilendirmeye göre, 1960’lı yıllarda tesadüfen şöhrete ulaşan genç bir müzik grubunun hikâyesini konu alan film, İnciraltı Süleyman Demirel Meydanı’nda gösterilecek. Sinemaseverler filmi kendi araçlarından izleme imkânı bulacak.

Katılım detayları

Meydana kamyonet ve minibüs gibi görüşü engelleyebilecek araçlar alınmayacak. Araç alımı saat 18.30’da başlayacak, film gösterimi ise saat 20.00’de gerçekleştirilecek. İzBB, gösterim için 200 araçlık kontenjan ayrıldığını duyurdu.