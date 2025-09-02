Son Mühür/ Osman Günden - İnciraltı Gelişim Derneği (İNGEDER) Başkanı Tayfun Karabulut, planlama sürecinin geldiği noktaya ilişkin heyecanını, “Yıllardır süren belirsizlik ve iptallerin ardından, bugün İnciraltı planlamasının doğru zeminde, sağlam adımlarla ve etkili iletişimle ilerlediğini görmekteyiz. Bu gelişme sadece bizleri değil, tüm İzmir’i sevindirecek tarihi bir adımdır” sözleriyle dile getirdi.

Planlama sürecinin gelişimi

Mayıs 2023’te Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından onaylanıp askıya çıkarılan planlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı dava sonucunda iptal edildi.

Ardından AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya koordinasyonunda, Balçova Belediyesi ve Çevre, Şehircilik Bakanlığı iş birliğinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile iletişim halinde planların revizyon süreci başlatıldı.

Planların tamamlanma aşamasına gelindi. Bölgenin turizm potansiyeli dikkate alınarak hazırlanan planlar, askıya çıkarılmadan önce Kültür ve Turizm Bakanlığı’na onay için gönderilecek.

Ekim ayında 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planların eş zamanlı olarak askıya çıkarılması bekleniyor.

İnciraltı’nın İzmir’e kazandıracakları

Yeni kent ormanı ve çağdaş yeşil alanlar

Sağlık turizmiyle yılda en az 100 bin kaliteli turist

Otel, hastane ve geriatri merkezleriyle yaklaşık 35 bin kişilik istihdam

Yeni sosyal donatı, eğitim ve spor alanları

Çevreyle uyumlu, sürdürülebilir yatırım modeli

Modern yaşam alanları ve çağdaş konutlar

Örnek mimariyle kentsel gelişim modeli

Yaklaşık 10 milyar dolarlık yabancı sermaye girişi

İzmir ekonomisine yıllık 20 milyar TL ticaret hacmi katkısı

Yatırımcıların ilgisi artıyor

İNGEDER, son bir yıl içinde üç yabancı yatırımcıyı ağırladı. Ağustos ayında, İngiltere’nin farklı bölgelerinde otel yatırımları bulunan bir yatırımcıya, 4. nesil toprak sahiplerinden biri aracılığıyla İnciraltı’nın turizm potansiyeli tanıtıldı.

Karabulut, “Bugün 5. nesle ulaşan İnciraltı ve Bahçelerarası toprak sahipleri, İNGEDER ile kurdukları iletişim sayesinde İnciraltı’nın dünya çapında adeta bir turizm elçisi konumuna gelmiştir” dedi. Planların tamamlanmasıyla yaklaşık 10 milyar dolarlık yabancı yatırımın İzmir’e gelmesi hedefleniyor.

İzmir’in EXPO vizyonu canlanıyor

İzmir’in iki kez aday olduğu EXPO’da “Herkes için Sağlık” temasıyla verdiği taahhüt, İnciraltı planlamasıyla hayata geçirilecek. Karabulut, “Kadim kentimiz İzmir, İnciraltı’nın planlanmasıyla sağlık turizminde dünyaya liderlik edecek kapasiteye ulaşacak. Heyecanımız büyük; İnciraltı güçlü bir potansiyele sahip. İzmir’in altyapısı da şimdiden bu vizyona uygun şekilde hazırlanmalıdır” ifadelerini kullandı.