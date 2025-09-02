Son Mühür / Merve Turan - Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğrencilik ve akademisyenlik yapan, halen Bahçeşehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin kuruluş çalışmalarını yürüten Neziroğlu, uzun yıllar sonra İzmir’e sergiyle döndü. Mehmet Tüzüm Kızılcan Sanat Galerisi’nde 31 Ekim 2025’e kadar görülebilecek sergide, sanatçının ilk dokuma çalışmalarından dünyayı dolaşan eserlerine uzanan geniş bir seçki yer alıyor.

Sanatçı, “İzmir’de dokumaya başladığım ilk eserimden, uluslararası sergilerde yer alan çalışmalarımın en özel parçalarına kadar her dönemi buraya taşıdım. Bu sergi, hem kendi sanat yolculuğumun hem de teknik gelişimimin özeti” dedi.

Akademik literatürde yer alan teknik

Boşlukta ayakta durabilen özel bir dokuma tekniği geliştiren Neziroğlu, bu yöntemin artık kendi adıyla anıldığını belirterek, “25 yılı geride bıraktım. Daha az dokumak istemem, beni yeni arayışlara yöneltti. Ortaya çıkan bu teknik, Amerika, Kanada ve Kahire’de üç yüksek lisans tezi, Türkiye’de de üç akademik çalışmada incelendi. Henüz hayattayken literatüre girmiş olmak gurur verici” ifadelerini kullandı.

Açılışta yoğun ilgi

Açılışa katılan Diş Hekimi Emre İpor, “Fırat yalnızca İzmir’in değil, dünyanın tanıdığı bir dokuma sanatçısı. Kraliyet ailelerine özel tasarımlarıyla da biliniyor. Dostu olarak yıllardır gururla takip ediyorum. Açılışta gördüğüm ilgi, İzmirli sanatseverlerin ne kadar ilgili olduğunu gösteriyor” dedi.

Ziyaret bilgileri

“İzmir’i Özledim” sergisi, Kültürpark Montrö kapısından girişte sağa dönülerek paraşüt kulesine varmadan önceki yeni sergi merkezinde ziyaret edilebilecek. Sergi, iki ay boyunca sanatseverleri ağırlayacak.