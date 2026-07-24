Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, İnciraltı Kent Ormanı için düğmeye bastı. 622 dönümlük devasa alanda geniş çaplı bir yenileme çalışması başladı. Karar, Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın sahada yaptığı incelemelerin sonraısnda geldi.

Ekipler zaman kaybetmeden sahaya indi ve çalışmalara başladı.

Saat 00.00 olduğunda kapılar kapanacak

Yeni dönemde ilk radikal adım güvenlikte atıldı. Ormanda artık mangal yakılamayacak. Yıllardır süren duman ve çevre kirliliği şikayetleri üzerine alınan bu kararı zabıta ekipleri sahada sıkı şekilde denetleyecek.

Güvenlik önlemleri bununla da sınırlı kalmadı. Gece saat 00.00’dan sonra ormana ziyaretçi girmesine izin verilmeyecek. Girişler tamamen kapatılacak.

Ayaklar çamura batmayacak

Piknik alanlarında zamanla bozulan ve yağmurla çamura dönen toprak zeminler iş makineleriyle düzeltilmeye başlandı. Yıpranan bölgelere kilit parke taşları döşeniyor. Amaç, piknik yapanların daha temiz bir alanda vakit geçirmesini sağlamak.

Oyun parkları ve çeşmeler de sıfırlanıyor

Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri de sahada. Eskiyen kamelyalar, paslanan çeşmeler ve kırık çocuk oyun grupları sökülüp yenileriyle değiştiriliyor. Alanın farklı noktalarına yeni tuvaletler, büfeler ve banklar konulacak. Çöp birikimini engellemek için de konteyner sayısı iki katına çıkarılıyor.

Ekosisteme yeni bitkiler geliyor

Sadece inşaat değil, peyzaj hamlesi de var. Mevcut ağaçların bakımı yapılırken, ormana yeni ağaç ve bitki türleri dikilecek. Biyolojik çeşitlilik artırılacak. Çalışmalar bittiğinde İnciraltı, çok daha temiz ve düzenli bir çehreyle kapılarını yeniden açacak.

