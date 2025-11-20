Son Mühür- Dizi ve müzik dünyasında tanınan isimlerden Deniz Erdoğan, birkaç gündür devam eden göğüs ağrısı ve halsizlik nedeniyle hastaneye başvurdu. Yapılan kontrollerde oyuncunun kalbindeki ana damarın yüzde 90 oranında tıkalı olduğu belirlendi. Doktorlar bunun üzerine acil operasyon kararı aldı.

Damar balonla açıldı, stent takıldı

Kontrol anjiyosu sırasında tıkanıklığın hayati risk taşıdığı ortaya çıktı. Balon yöntemiyle yapılan ilk müdahale sonuç vermedi ancak ikinci denemede damar kısmen açıldı. Ardından üçüncü aşamada stent takıldı. Erdoğan’ın operasyon sonrası yoğun bakımda takip edildiği öğrenildi.

“48 saattir uykusuzuz”

Ünlü oyuncunun eşi Elif Erol Erdoğan, yaşanan süreci sosyal medya hesabından duyurdu. Yoğun bakım ve ameliyathane arasında geçen iki günlük zorlu süreci şöyle aktardı:

“Arayan, soran, gelen herkese teşekkür ederiz. 48 saattir uykusuz ve beklemedeyiz. Kontrolde ana damarının yüzde 90 tıkalı olduğu ortaya çıktı. Balonla ilk müdahale başarısız oldu, ikinci denemede zor açıldı ve ardından stent takıldı.”

“Bu halde yaşaması bile mucizeymiş”

Elif Erol Erdoğan, doktorların aktardığı bilgileri şu sözlerle paylaştı:

“Bu damar ile dolaşabilmesi bile mucizeymiş. Eğer kriz o anda gerçekleşmiş olsaydı yetişme şansı yokmuş. Çok şükür, şu anda durumu iyi.”

Odasından mesaj verdi

Operasyonun ardından servise alınan Deniz Erdoğan, hastane odasından bir fotoğraf paylaştı. Ünlü oyuncu paylaşımına, “Artık benim de bir stentim var. Aman sağlığa” notunu düştü. Tedavisinin bir süre daha doktor gözetiminde devam edeceği belirtildi.