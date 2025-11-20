Son Mühür- Arka Sokaklar’da canlandırdığı “Murat Komiser” karakteri ile hafızalara kazınan Uğur Pektaş, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu.

Televizyondan uzak kalmayı tercih eden oyuncu, hem özel hayatı hem de tercihleri nedeniyle yıllardır gündeme gelmiyordu.

Partneri Gamze Özçelik ile evlenmişti

Pektaş, Arka Sokaklar’daki partneri Gamze Özçelik ile 2008 yılında evlenmişti. Çiftin bu evlilikten Murathan adını verdikleri bir oğulları dünyaya gelmişti. Ancak ikili, 2011 yılında yollarını ayırmıştı. Ayrılık sonrası Pektaş, medyadan özellikle uzak durmayı seçmişti.

Kuruluş Orhan ile ekranlara geri döndü

Uzun bir aranın ardından Uğur Pektaş yeniden kamera karşısına geçti. Ünlü oyuncu, TRT ekranlarında yayınlanan “Kuruluş Orhan” dizisinde Abdurrahman karakterine hayat vermeye başladı. Rolü, seyircilerin dikkatini çekmeyi başardı.

Son hali sosyal medyada gündem oldu

Pektaş’ın “Kuruluş Orhan” dizisindeki görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. Oyuncunun yıllar içindeki değişimi hayranları tarafından konuşulurken, birçok izleyici “yıllar sonra dönüş” yorumları yaptı.