Son Mühür- Sezon finalinden sonra ekrana gelmeyen İnci Taneleri için birçok iddia ortaya atılmış, dizinin sona ermiş olabileceği konuşulmuştu. Ancak film çekimlerini bitiren Yılmaz Erdoğan’ın yeniden diziye yoğunlaşacağı öğrenildi. Erdoğan, ekim ayında yaptığı açıklamada “Halletmemiz gereken bazı Organize İşler var, biter bitmez İnci Taneleri’ne başlıyoruz” demişti.

Kanal D perşembe gününü boş tutuyor

Birsen Altuntaş’ın kulis bilgilerine göre Kanal D, dizinin yıllardır yayınlandığı perşembe gününü aylar boyunca başka bir yapımla doldurmadı. Bu durum, yapımın güçlü bir dönüş hazırlığında olduğunun sinyalini verdi.

Yeni sezon çekimleri aralık sonunda başlıyor

Fenomen dizinin 3. sezon çekimlerinin aralık ayının son günlerinde başlaması planlanıyor. Oyuncu kadrosunun ve set ekibinin kısa süre içinde çalışmalara dönmesi bekleniyor.

Yeni sezon ne zaman?

Çekim takvimine göre İnci Taneleri, 2026 yılının ocak–şubat döneminde yeniden ekranlara dönecek. Kanalın yayın planlamasına göre net tarih yakında kesinleşecek.